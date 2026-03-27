ARCHOS - Résultats 2025: Rex inférieur à notre attente mais RN supérieur / Opinion: Achat Spéc. / Objectif: 0,32€ / Potentiel: +56,9%

RN 2025
- Pression sur la marge brute en fin d'année pour Logic Instrument
- Résultat d'exploitation inférieur à notre attente mais RN supérieur
- Ambitions 2026 confirmées
Actualité
Archos
annonce pour 2025 annonce pour 2025 des résultats en repli et inférieurs à nos attentes.
Le taux de marge brute baisse de 3 points à 25% du CA, le Rex s'établit à 1,1 M€ en légère progression de 2% (vs 1,9 M€ estimé). Le RN ressort lui en hausse de 23% à 1,7 M€ supérieur à notre attente de 1,4 M€.
Les principales raisons de ces écarts s'expliquent par :
- Des résultats inférieurs à nos attentes pour Logic Instrument. La filiale a subi une pression sur les prix des composants au cours du S2. Son taux de marge brute sur la deuxième partie de l'exercice s'est inscrit à 23% vs 25,4% au S1, 27% attendu et 28% en 2024 ;
- L'impact des entrées de périmètre qui pour certaines n'affichent pas les mêmes niveaux de rentabilité. Rappelons qu'au cours de l'exercice 2025, le groupe a procédé à de nombreuses opérations de croissance externe : En janvier avec l'intégration d'Artic, en mars avec la reprise de Glacier LLC aux USA, intégrateur reconnu qui déploie des solutions mobiles pour un usage en extérieur et en conditions difficiles auprès de grandes sociétés américaines, en juillet, avec le rachat d'O2i Ingénierie société spécialisée dans la transformation digitale, le déploiement et la maintenance de systèmes d'information, en novembre avec l'acquisition de Distrame, un acteur majeur français dans le domaine de l'instrumentation, des tests et mesures, et des solutions connectées ;
La différence avec nos estimations s'inverse au niveau du résultat net compte tenu de produits exceptionnels dont les détails ne sont pas encore communiqués.
S'agissant du bilan, celui-ci demeure solide avec des capitaux propres de 9,3 M€, une trésorerie disponible de 13,6 M€ (+3,4 M€ vs 31/12/20024) et nette de dette de 4,5 M€ (vs 2,2 M€ au 31/1/2024).
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