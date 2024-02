ARCHOS : Réduction du capital social par réduction de la valeur nominale des actions - Transfert du siège social

Igny, le 21 février 2023

Réduction du capital social par réduction de la valeur nominale des actions

Lors de sa réunion en date du 20 février 2023, le conseil d'administration, faisant usage de la première résolution approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 février 2023, a décidé de réduire le capital social de la Société de 226.793,435 à 37.111,653 euros, par voie de diminution de la valeur nominale des actions composant le capital social à 0,009 euro (contre 0,05 euros auparavant), et affectation de la totalité du montant de la réduction de capital (189.681,782 euros) au compte « Report à nouveau » qui s'établit désormais à - 23.866.014,645 euros. Cette mesure a pour objet de permettre à la Société de conserver, à date, un cours de bourse largement supérieur à la valeur nominale de l'action.

Le capital social est donc fixé à un montant nominal de 37.111,653 euros et divisé en 4.123.517 actions dont le nominal est désormais de 0,009 euro chacune.

Transfert du siège social

Le même conseil d'administration a décidé également du transfert du siège social de la société ARCHOS SA du 12 rue Ampère 91430 Igny au 3 rue Ampère 91430 Igny, France. En fin d'année 2023 la société a en effet regroupé à cette nouvelle adresse l'essentiel des équipes d'Archos SA, de Medical Devices Venture SA, de Logic Instrument SA et de Elexo SAS (filiale de Logic Instrument SA acquise en octobre 2023). Ce nouveau siège, plus accueillant et fonctionnel permet de rassembler les équipes et de présenter l'ensemble des activités aux différents partenaires du Groupe.

