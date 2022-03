ARCHOS : Première cotation des actions Archos regroupées (ALJXR / FR0014007XT1) et ajustement des caractéristiques des autres valeurs mobilières

Igny (France) – 11 mars 2022 - Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR) (la « Société ») annonce la réalisation, conformément au calendrier annoncé le 4 février 2022, du regroupement des actions composant son capital social à raison de 1 action nouvelle contre 10.000 actions anciennes, et le début, à compter de ce jour, des négociations sur le marché Euronext Growth Paris des actions issues du regroupement.

Ce regroupement permet d'accompagner une nouvelle dynamique boursière de la Société et de réduire la volatilité du cours de l'action Archos, induite par le faible niveau de sa valeur actuelle.

Les principales caractéristiques du regroupement d'actions sont les suivantes :

Nombre d'actions issues du regroupement : 1.581.689

Valeur nominale de l'action à l'issue du regroupement : 1 euro

Code ISIN des actions nouvelles issues du regroupement : FR0014007XT1

Code mnémonique des actions issues du regroupement : ALJXR

Les actionnaires qui n'auraient pas obtenu un nombre d'actions multiple de 10.000 seront indemnisés par leur intermédiaire financier dans un délai de 30 jours à compter du 11 mars 2022.

Toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu selon le calendrier suivant :

A partir du 11 mars 2022 Indemnisation des actionnaires ayant des rompus par leur intermédiaire financier 11 mars 2022 Radiation des actions de 0,0001 euro de valeur nominale Première cotation des actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale 14 mars 2022 Record date pour la livraison des actions issues du regroupement 15 mars 2022 Attribution des actions nouvelles 16 mars 2022 Reprise de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital

Par ailleurs, le Conseil d'administration réuni hier soir a décidé de procéder à l'ajustement du nombre d'actions attribuées gratuitement (les « AGA ») dans le cadre des plans d'attribution gratuite d'actions n°1 à 4 en date des 29 juin 2021, 28 octobre 2021, 9 novembre 2021 et 15 décembre 2021 (les « Plans d'AGA »), de sorte qu'à compter du 11 mars 2022, 10.000 AGA donneront droit à 1 action nouvelle de la Société (de 1 euro de valeur nominale) attribuée gratuitement.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com

Contact : Loic Poirier, Président Directeur Général, poirier@archos.com

