Archos : partenariat de sa filiale Logic Instrument avec Feeder /Eizo France

(AOF) - Archos, expert en solutions mobiles, annonce le partenariat de sa filiale Logic Instrument avec Feeder /EIZO France. Logic Instrument et Feeder présenteront les solutions d'affichage de la marque japonaise EIZO à l'occasion du salon Eurosatory, salon mondial de la Défense et de la Sécurité qui se tient à Paris du 17 au 21 juin. "Ce partenariat résulte d'une collaboration durable entre les deux entreprises françaises et repose sur une offre complémentaire aux standards militaires pour servir les marchés de la Défense", détaille un communiqué de presse.