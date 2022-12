ARCHOS : Medical Devices Venture, filiale d'ARCHOS, annonce la création de DOMISANTE

DOMISANTE : faire du domicile le 1er établissement de santé

Paris - le 8 décembre 2022- Medical Devices Venture, filiale d'ARCHOSn annonce la création d'une nouvelle filiale DOMISANTE, entreprise à mission, qui a pour objectif de proposer un socle générique de prévention et de suivi pour accompagner, depuis le domicile :

- Le bien vieillir

- Les maladies chroniques

- Le post-opératoire



DOMISANTE : des partenaires conjuguant leur expertise

Face aux déserts médicaux et pour préserver le confort des patients et renforcer la prévention, et ainsi favoriser le suivi depuis le domicile dans des conditions optimales, il était urgent de créer une solution offrant un contact simple et personnalisé avec les professionnels de santé.

Même s'il existe aujourd'hui de nombreuses solutions dans la e-santé, toutes répondent à des besoins spécifiques et aucune à la problématique dans sa globalité.

Pour casser ces silos, Medical Devices Venture met la technologie au service de la santé et développe DOMISANTE, une passerelle qui va réunir la prise de constantes, la téléconsultation, la téléassistance et l'espace santé du patient en s'appuyant sur l'expertise de ses cofondateurs :

Anamnèse : Depuis 2017, Anamnèse développe et opère des solutions e-santé innovantes dans lesquelles le patient devient acteur et collabore avec les professionnels de santé pour coordonner, en ville, les soins à domicile, dans les MSP et les CPTS et pour optimiser, à l'hôpital, les processus de prise en charge patient.

Hellocare : Fondée en 2016 par le Docteur William Benichou, Hellocare une application complète mobile e-santé, qui met en relation les patients et les professionnels de santé via un service de téléconsultation médicale ainsi qu'un service de livraison de médicaments depuis les pharmacies jusqu'au domicile des patients.

Telegrafik : Fondée en 2013, Telegrafik exploite des dispositifs connectés pour le bien vieillir, partout en France pour ses clients (groupes d'EHPAD, sociétés de téléassistance, maisons de retraite, opérateurs de solutions de maintien à domicile, etc.), en utilisant des algorithmes avancés et des capteurs communicants.

DOMISANTE s'appuiera également sur un appareil unique de prise de constantes, le One développé par Doc2U filiale de Biosynex.

Spécialisé dans la conception et la distribution de tests de diagnostic rapides depuis 2005 en France et dans plus de 90 pays, le laboratoire français Biosynex, développe des dispositifs qui facilitent la prévention, le dépistage et la mise en œuvre de traitements médicaux adaptés aux besoins du patient et du professionnel de santé.



DOMISANTE : une passerelle pour que le patient soit acteur de sa santé à domicile

La vision a été d'intégrer de manière fiable, intuitive, personnalisable les services clés pour un bon suivi depuis le domicile :

- Suivi des constantes, avec le ONE un appareil unique, certifié dispositif Médical

- Téléconsultations, grâce à un accès direct à la plateforme Hellocare pour offrir un parcours de soin complet : téléconsultation, ordonnance et livraison des médicaments en moins d'une heure

- Télé assistance, pour une présence 24h/24

- Agenda Médical, conçu pour centraliser tous les événements en lien avec la santé : rendez-vous médicaux, visite d'un soignant ou d'une auxiliaire de vie

- Notifications, des rappels pour faciliter le suivi quotidien de la santé : prise de médicaments, rendez-vous, prise de constantes

- Mon Espace de santé, les informations santé intégrées dans une application



DOMISANTE : conçue pour s'adapter aux besoins des professionnels de santé

DOMISANTE a été conçue pour que les patients se sentent sécurisés mais également pour répondre aux besoins des professionnels de santé dans l'accompagnement des patients à leur domicile :

- Un enregistrement patient qui peut s'interfacer avec les systèmes d'informations existants

- Un tableau de bord pour les aidants pour gérer facilement les cohortes de patients

- Une tablette et sa trousse de santé connectée pour faciliter le suivi des patients à domicile

- Détection des signaux faibles

- Une appli pour la famille des patients pour suivre si nécessaire l'état de santé de son proche



DOMISANTE : l'offre

DOMISANTE sera proposée aux spécialistes du maintien à domicile, aux établissements spécialisés dans l'hospitalisation à domicile, cliniques et hôpitaux mais aussi aux particuliers qui souhaitent, pour eux-mêmes ou leurs proches, s'équiper d'une solution complète de suivi de la santé à domicile.

Plus d'informations sont disponibles sur www.domisante.com





Contact :

Loïc POIRIER – PDG ARCHOS – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com

