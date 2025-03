ARCHOS : LOGIC INSTRUMENT, filiale d'ARCHOS, annonce le rachat de 100% de GLACIER COMPUTER LLC, USA

Paris 24 mars 2025 ARCHOS annonce que sa filiale LOGIC INSTRUMENT a conclu un contrat pour l'acquisition de 100% des intérêts capitalistiques de GLACIER COMPUTER LLC, société américaine.

Depuis 20 ans, GLACIER COMPUTER LLC est un intégrateur reconnu aux Etats Unis qui déploie des solutions mobiles pour un usage en extérieur et en conditions difficiles auprès de grandes sociétés américaines, en direct ou via un réseau de distributeurs qui couvre le territoire américain.

L'entreprise réalise environ 8 millions de dollars de chiffre d'affaires par an et affiche une belle rentabilité dans son secteur. La situation financière est saine et le cédant de GLACIER COMPUTER LLC, Ron D'Ambrosio, qui a dirigé l'entreprise pendant les 25 dernières années, va accompagner LOGIC INSTRUMENT pendant 1 an et contribuer à approcher d'autres acteurs sur le marché US dans lequel il opère depuis plus de 30 ans. Ron recherchait un partenaire qualifié auquel transmettre son entreprise dans une perspective de développements futurs et l'expertise de LOGIC INSTRUMENT dans le secteur des produits durcis est un gage de confiance pour les clients de GLACIER COMPUTER.

GLACIER COMPUTER LLC a développé sa propre gamme de produits (Glacier KODIAK) pour répondre aux besoins des multinationales en tablettes durcies pour les véhicules, dans tout type d'environnement. Elle distribue également les solutions durcies des constructeurs leaders sur certains segments de marché comme GETAC, PANASONIC ou ZEBRA.

L'expérience de GLACIER COMPUTER LLC lui permet d'adresser différents segments verticaux auprès des clients américains dans les domaines de la production, de la logistique, de l'industrie, des transports, de la construction et des forces de sécurité.

Modalités

L'acquisition de 100% des intérêts capitalistiques de GLACIER COMPUTER LLC est réalisée pour un montant de 500 000 USD en contrepartie de l'émission de 286.837 actions nouvelles LOGIC INSTRUMENT au profit de Ron D'Ambrosio.

L'émission des 286.837 actions nouvelles a été décidée par le conseil d'administration de LOGIC INSTRUMENT réuni le 24 mars 2025, sur le fondement de la résolution n°15 de l'assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2024. Les actions nouvelles ont été émises à un prix d'émission de 1,61 euro par action (correspondant au cours de bourse de clôture de l'action du 21 mars 2025). Les actions nouvelles ainsi émises représentent 3,16% du capital de LOGIC INSTRUMENT (avant émission).

Ces modalités de règlement du prix d'acquisition permettent de préserver la trésorerie du groupe dans un contexte de croissance de l'activité, tout en représentant un niveau de dilution très faible.

A l'issue du règlement-livraison desdites actions, le capital de LOGIC INSTRUMENT sera réparti tel que précisé en Annexe 1 . A titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société au 21 mars 2025 détiendra 0,97% du capital social à l'issue de l'émission des 286.837 actions nouvelles dans le cadre de cette opération.

L'émission des 286.837 actions nouvelles n'a pas donné lieu à l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des marchés financiers.

Perspectives

Cette acquisition générera des synergies immédiates en amont auprès des fournisseurs stratégiques mais offrira également au groupe une plateforme américaine pour ses grands comptes internationaux. Cette acquisition place désormais LOGIC INSTRUMENT comme un acteur majeur dans la fourniture de solutions durcies auprès des clients de l'industrie, des services et de la défense au niveau mondial.

Facteurs de risque

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, lesquels sont présentés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise 2023 disponible sur le site Internet de la Société. La survenance de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Il n'a pas été identifié de risques majeurs nouveaux relatifs à la Société et son activité depuis la publication du Rapport sur le gouvernement d'entreprise 2023

Contact Investisseurs

Loïc Poirier– Président Directeur Général – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code: FR001400K061. www.archos.com

Annexe 1

A l'issue du règlement-livraison des 286.837 actions nouvelles, le capital social et les droits de vote de LOGIC INSTRUMENT seront répartis comme suit :

Actions % Droits de vote % ARCHOS SA 2 199 999 23,42% 4 399 998 36,59% Loic POIRIER 460 000 4,90% 892 456 7,42% Ron D'AMBROSIO 286 837 3,05% 286 837 2,39% Flottant 6 447 123 68,63% 6 447 123 53,61% Total 9 393 959 100,00% 12 026 414 100,00%