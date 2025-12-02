ARCHOS : Logic Instrument, filiale d'ARCHOS, accélère son développement en Allemagne

Paris le 2 décembre 2025 – ARCHOS, pionnier français de l'électronique grand public et acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies, annonce que sa filiale Logic Instrument, ETI française spécialiste de l'IT en conditions extrêmes pour la défense et l'industrie a signé, via sa filiale allemande, un contrat stratégique avec un intégrateur européen majeur dans le secteur de la défense. Ce contrat porte sur la fourniture d'ordinateurs portables durcis de dernière génération, pour un montant total dépassant les 6 millions d'euros.

Un partenariat au service d'un système de défense de pointe

Les ordinateurs portables ultra durcis sélectionnés pour ce contrat sont destinés à être intégrés dans un système de défense hautement technologique. Ces appareils robustes sont spécifiquement choisis pour leur fiabilité et leurs performances inégalées dans des conditions d'utilisation extrêmes, garantissant ainsi l'efficacité opérationnelle des systèmes critiques.

Un marché stratégique en pleine expansion

La signature de cet accord intervient dans un contexte de profonde transformation du secteur de la Défense en Allemagne. Avec la mise en place du fonds spécial de 100 milliards d'euros pour la modernisation de sa défense, et l'objectif d'atteindre 2 % du PIB en dépenses militaires, le marché allemand est l'un des plus stratégiques et dynamiques en Europe. L'acquisition de matériel informatique mobile durci est un élément clé de cette modernisation, visant la numérisation et la résilience des équipements. Ce contrat conforte Logic Instrument GmbH dans son rôle de partenaire technologique de premier plan auprès des grands intégrateurs de défense allemands.

« La signature de ce contrat est une reconnaissance significative de la qualité et de la performance de nos solutions durcies, » déclare Loïc POIRIER, PDG de Logic Instrument. « Ce partenariat stratégique consolide notre présence sur le marché allemand et notre expertise dans le secteur de la Défense. »

Échéancier des livraisons

Le contrat est d'ores et déjà signé, et Logic Instrument a procédé à la livraison de plusieurs unités au cours de l'année 2025. La majeure partie des livraisons sera répartie sur les exercices 2026 et 2027.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com