ARCHOS : Le Manipulandum de Dextrain se distingue et reçoit 2 prix d'innovation.

Paris, le 14 octobre 2021 - ARCHOS et sa filiale Medical Devices Venture, premier actionnaire de Dextrain, sont fières d'annoncer que le projet de la startup Dextrain « Evaluation et rééducation de la dextérité manuelle après un AVC» a reçu le Prix du Concours Innovation Handicap SOFMER 2021 offert et soutenu par la Société Thuasne.



Le Dextrain Manipulandum reconnu pour son caractère innovant

Lors du salon Rééduca, événement de la kinésithérapie et de la rééducation, qui s'est tenu en septembre 2021, le Dextrain Manipulandum a reçu 2ème prix de l'innovation du concours Rééduca Innov' qui a récompensé les grandes innovations du secteur.

Aujourd'hui, Dextrain a reçu à Lille lors du 36ème congrès de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation, le prix du Concours Innovation Handicap, le jury ayant unanimement reconnu le caractère innovant et le potentiel du dispositif. Ce concours engage la SOFMER dans une démarche d'indentification, de soutien et d'accompagnement de produits novateurs au service du handicap et de la rééducation.

« Ces distinctions couronnent l'aboutissement d'un programme de recherche mené à l'Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris (Inserm U1266, Université de Paris) et valident l'intérêt de la solution auprès des professionnels de santé », déclare Pavel Lindberg, chercheur Inserm et co-inventeur du Dextrain Manipulandum.

Le Manipulandum de Dextrain, associe une mesure ultra précise de la force des doigts à des exercices spécifiques inspirés des neurosciences, permettant une caractérisation sans équivalent de la dextérité manuelle. Cette nouvelle technologie, conçue pour améliorer le traitement des patients souffrant d'un déficit de dextérité manuelle, permet d'évaluer et de rééduquer les cinq composants clés de la dextérité fine et reste le seul outil permettant d'entraîner le contrôle de force, l'indépendance des doigts, le timing, la vitesse maximale et l'apprentissage de séquences de mouvements des doigts.



Lancement commercial

Le salon Rééduca a été l'occasion pour l'équipe de Dextrain de présenter ses solutions aux nombreux professionnels présents sur place : distributeurs, centrales d'achats, cliniques et centres de rééducation et praticiens libéraux. Il est en de même pour le congrès de la SOFMER qui se tient à Lille jusqu'au 16 octobre 2021.

L'équipe commerciale, nouvellement consolidée par des ambassadeurs régionaux, combinant de nombreuses années d'expertise technico-médicale, a commencé sur le terrain à présenter les solutions de Dextrain au sein des CHU, cabinets de rééducation ou centres de soins de rééducation.



