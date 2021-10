ARCHOS : Grâce à Lunu et Binance, les paiements en crypto-monnaies sont désormais possibles sur le site d'ARCHOS

Paris – 13 octobre 2021 – ARCHOS annonce aujourd'hui un partenariat avec Lunu, spécialiste des paiements en cryptos, en ligne ou en magasin pour les détaillants et les consommateurs.

Lunu est un partenaire officiel de Binance, la plus grande plateforme de crypto au monde, qui permet aux clients d'avoir accès aux taux de change crypto-fiat les plus avantageux.



Paiement en crypto grâce à Lunu sur le site d'ARCHOS

La technologie de Lunu, qui permet aux clients de payer leurs achats en crypto-monnaies sans pré-échanger des cryptos contre de la monnaie fiduciaire, est disponible sur le site web d'ARCHOS : https://shop.archos.com . Les paiements en crypto seront activés via le widget Lunu - qui permet un paiement en quelques clics.

Bien que le nombre de détenteurs de portefeuilles électroniques ait dépassé la barre des 200 millions selon le Cambridge Center for Alternative Finance, peu d'entreprises acceptent actuellement les paiements en crypto-monnaies.

Grâce à ce partenariat, ARCHOS sera l'une des premières marques d'électronique grand public en Europe à offrir à ses clients la possibilité de régler leurs achats en crypto-monnaies.

Le widget en ligne de Lunu permet d'utiliser une large gamme de cryptos et tous les principaux portefeuilles crypto dans des transactions de détail rapides, rentables et sans frontières. Le client ne paie aucune commission de change.

Grâce au partenariat avec Lunu, ARCHOS continue de se positionner comme une société innovante qui révolutionne le marché en étant l'un des pionniers acceptant les paiements en bitcoin et autres crypto-monnaies.





Comment fonctionne le module de paiement de Lunu?

LUNU comble l'écart entre les crypto-monnaies et la vie réelle avec son terminal en magasin, élégant et moderne, ou via son widget en ligne qui permet d'utiliser une large gamme de cryptos pour des transactions rapides, rentables et sans frontières. Le client a accès aux taux de change les plus avantageux.

Le système fonctionne de manière transparente et aussi rapidement qu'un achat régulier par carte de crédit. Il n'y a aucune interruption du processus de paiement régulier sur le site de commerce électronique du détaillant.

Le client paie en crypto-monnaie, telle que Bitcoin ou ethereum, et le détaillant reçoit la devise locale, telle que euros, dollars ou livres, dont le prix est indiqué sur le site Web du détaillant. Les détaillants ont un accès instantané à leurs fonds par virement bancaire automatisé.

Lunu Widget fonctionne avec de nombreux portefeuilles de crypto et permet aux détaillants de mener des promotions auprès des consommateurs tant au niveau du mode de paiement que du choix du portefeuille.





Pour promouvoir le partenariat : l'ARCHOS Safe-T mini hardware wallet à 9, 99€TTC

Afin d'illustrer ce partenariat, ARCHOS et Lunu offrent une remise de 30€TTC sur l'ARCHOS Safe-T mini aux 1000 premiers clients qui l'achètent sur la boutique en ligne ARCHOS dès aujourd'hui.

L'ARCHOS Safe-T mini est le résultat des travaux menés par l'équipe R&D d'ARCHOS dans le domaine du chiffrement, de la sécurité et des monnaies virtuelles. Le produit a été conçu et développé en France et il est assemblé dans une usine française.



L'ARCHOS Safe-T mini assure ainsi le stockage et la gestion sécurisée des crypto-actifs :

Une puce mémoire chiffrée, en complément de son code PIN à 6 chiffres

Le stockage sécurisé des fonds rapatriés après trading sur la / les plateformes d'échanges choisies par l'utilisateur.

La compatibilité avec les crypto monnaies qui représentent 75% de la capitalisation totale des marchés de crypto actifs : Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, litecoin, jetons ERC20.

Une application Web dédiée pour une installation et une utilisation faciles.

5 raisons d'acheter l'ARCHOS Safe-T mini :

L'ARCHOS Safe-T mini est immunisé contre les virus informatiques.

Les clés privées et de récupération sont stockées sur l'ARCHOS Safe-T mini, hors ligne, et ne peuvent donc pas être piratées.

L'utilisateur est le seul à pouvoir consulter ses données sur l'écran OLED de son ARCHOS Safe-T mini.

Toutes les transactions doivent être validées par pression des boutons de l'ARCHOS Safe-T mini. Il est donc impossible pour les cybercriminels de les modifier.

En cas de détérioration, de perte ou de vol de son ARCHOS Safe-T mini, l'utilisateur pourra récupérer ses actifs en utilisant une phrase secrète de 24 mots.





Contact

Bénédicte Ernoult – ernoult@archos.com





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com





A propos de Lunu

LUNU Solutions a été fondée à Berlin en 2018 pour combler le fossé entre les crypto-monnaies et le monde réel. Les solutions de paiement innovantes de la société permettent aux clients de dépenser leurs crypto-monnaies sous forme de monnaie fiduciaire aux points de vente en magasin et en ligne dans le cadre de transactions de détail ordinaires, transparentes et ne prenant que quelques secondes et coûtant moins cher que d'autres achats autres qu'en espèces. Le service de traitement numérique de LUNU prend en charge un nombre potentiellement illimité de crypto-monnaies et de portefeuilles compatibles, ainsi que les systèmes de paiement par carte de crédit et NFC. Lunu est désormais répertorié comme partenaire officiel de Binance, la plus grande plateforme de crypto-monnaie au monde. Lunu est une marque ambitieuse - fondée sur des principes, juste et impartiale, dédiée à l'art et à l'esthétique, avec un sens aigu de la responsabilité sociale.

Plus qu'une simple startup technologique, Lunu est emblématique d'un nouveau mode de vie pour le 21ème siècle.

Pour en savoir plus sur l'entreprise sur lunu.io

