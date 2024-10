ARCHOS : Forte croissance du chiffre d'affaires à fin septembre 2024 : +112%

Paris 22 octobre 2024 - Le groupe ARCHOS (code ISIN : FR001400KO61 ALJXR) réalise un chiffre d'affaires de 23,5 M€ sur les 3 premiers trimestres 2024 contre 11,1M€ à fin septembre 2023, soit une croissance de 112%.

En M€ au 30/09/2024 au 30/09/2023 VAR en M€ VAR en % Chiffre d'affaires consolidé non audité 23,5 11,1 12,4 112%

Cette forte croissance provient essentiellement de l'intégration d'Elexo dans le groupe.

Points saillants et perspectives :

Solutions mobiles Défense et industrie :

La société entend continuer à enrichir son portefeuille de produits autour des solutions mobiles destinées au segment Défense et conditions extrêmes mais aussi élargir sa base de clients grands comptes en recrutant des experts métiers. La société est à l'écoute des opportunités de croissance externe dans les métiers connexes.

Dispositifs médicaux connectés au domicile du patient :

Avec le HomeRehab, Dextrain propose sa solution de rééducation directement au domicile du patient à pour un accompagnement optimal.

Poladerme a été nominé au « Prix Best Start-up» de la Fondation Galien, institution mondiale qui récompense l'innovation dans les sciences de la vie.

DOMISANTE continue son déploiement auprès des acteurs de la santé à domicile comme les SSIAD ou les services de HAD.

Electronique grand public :

La nouvelle gamme de tablettes d'ARCHOS est disponible depuis septembre 2024 chez les enseignes partenaires de la marque, avec un retour à Fnac.com depuis la rentrée. ARCHOS travaille également sur son offre pour le bien-être animal au domicile et vise une commercialisation au Q1 2025.

Contact : Loïc Poirier, poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT et Elexo. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui regroupe plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com