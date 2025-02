ARCHOS : Elexo, filiale de Logic Instrument, remporte le second marché subséquent du contrat-cadre MASTOC de la DIRISI

Paris – 19 février 2025 – ARCHOS (FR0014007XT1 ALJXR) annonce qu'Elexo, filiale de Logic Instrument, a remporté le second marché subséquent du contrat-cadre MASTOC (Modalités d'Acquisition de Solutions Techniques Optimisées aux Contraintes d'utilisations et des prestations associées) de la Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information (DIRISI).

La notification officielle de ce contrat a été effectuée le 17 février 2025.

Pour rappel, le marché vise l'acquisition de solutions mobiles techniques optimisées aux contraintes d'utilisation, ainsi que la fourniture de prestations associées, au profit du Ministère des Armées.

La DIRISI, opérateur des systèmes d'information et de communication du ministère des Armées, joue un rôle clé dans la centralisation et la rationalisation des acquisitions. Elle est notamment responsable de fournir les logiciels, matériels, et de contractualiser des marchés de téléphonie, garantissant ainsi la performance et la résilience des infrastructures critiques du ministère.

Elexo a été choisi pour ses capacités de répondre avec précision et réactivité aux attentes du ministère des Armées, consolidant ainsi sa position d'acteur de référence dans le domaine des technologies de défense.

