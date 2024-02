ARCHOS : DOMISANTE, filiale de Medical Devices Venture, start-up studio du Groupe ARCHOS, intègre l'accès à la téléexpertise et au journal patient pour les professionnels de santé dans sa passerelle de santé numérique.

Igny le 27 février 2024 –DOMISANTE, filiale de Medical Devices Venture, start-up studio du Groupe ARCHOS, propose une passerelle de santé sécurisée qui s'installe au domicile du patient pour accompagner les professionnels de santé.

La solution DOMISANTE est composée d'une tablette qui permet d'accéder et de renseigner facilement les données de santé du patient (constantes, RDV médicaux, profil médical, transmissions) et d'un appareil unique de prise des principales constantes et d'une suite logicielle pour intégrer le profil patient et le stockage des données de santé.

A la demande du SSIAD de Gouzon, DOMISANTE a intégré avec succès deux nouvelles plateformes innovantes pour améliorer la qualité des soins et la communication entre les professionnels de santé :

Intégration de la plateforme de téléexpertise Omnidoc : Cette intégration permet aux professionnels de santé du SSIAD de Gouzon de bénéficier d'un accès direct à la téléexpertise via la plateforme Omnidoc. Cette solution offre une communication instantanée et sécurisée entre les infirmiers et les médecins, facilitant ainsi la prise en charge des patients à domicile et permettant des échanges rapides de données médicales et de recommandations.

: Cette intégration permet aux professionnels de santé du SSIAD de Gouzon de bénéficier d'un accès direct à la téléexpertise via la plateforme Omnidoc. Cette solution offre une communication instantanée et sécurisée entre les infirmiers et les médecins, facilitant ainsi la prise en charge des patients à domicile et permettant des échanges rapides de données médicales et de recommandations. Intégration du journal patient Paaco Globule : Le journal patient Paaco Globule offre une plateforme numérique centralisée pour la gestion des dossiers médicaux des patients du SSIAD de Gouzon. Cette intégration permet un suivi précis et personnalisé de chaque patient, enregistrant les informations médicales pertinentes, les suivis des soins effectués, les prescriptions médicales, et bien plus encore. Cela permet une coordination efficace entre les différents intervenants de santé impliqués dans le suivi du patient.

Ces développements logiciels de DOMISANTE représentent une avancée significative dans la modernisation des services de santé à domicile. En offrant des outils technologiques innovants, DOMISANTE s'engage à soutenir les professionnels de santé dans leur mission d'offrir des soins de qualité et une meilleure expérience aux patients.

" DOMISANTE et le SSIAD de GOUZON ont uni leurs expertises pour intégrer les applications Omnidoc et Paaco Golbule pour offrir ainsi aux soignants des outils adaptés à leurs besoins quotidiens » témoigne Christelle PIOFFRET, Directrice du SSIAD ESA de Gouzon. « Cette synergie témoigne de l'engagement commun envers l'amélioration des pratiques de soins, en mettant à disposition des solutions technologiques adaptées, visant à renforcer l'efficacité et la qualité des soins dispensés."

Grâce à ces développements, DOMISANTE devient le point central pour les professionnels de santé dans la gestion des données de leurs patients, offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

La solution DOMISANTE sera déployée chez les patients SSIAD de Gouzon à partir du mois de mars 2024.

