ARCHOS : Dextrain et Poladerme, 2 start-up Med Tech du Groupe ARCHOS, obtiennent le label " deeptech ", gage d'innovation de rupture

Paris - le 18 Novembre 2022 – ARCHOS annonce que les filiales de Medical Devices Venture, Dextrain et Poladerme ont obtenu en mai 2022 et en novembre 2022 la labellisation BPI Deep tech et la Bourse French Tech Emergence (BFTE) pour un montant de 90.000 euros afin de financer leurs projets d'innovation de rupture issus des recherches académiques.

La BFTE est un dispositif de Bpifrance finançant les projets d'innovation de rupture à fort contenu technologique qualifiés deeptech





Dextrain

Dextrain développe des solutions de rupture ciblant l'analyse et la rééducation de la dextérité post AVC. Les atteintes aux fonctions neuromotrices des mains ont des impacts majeurs sur la qualité de vie des personnes ayant subi un AVC. Les solutions de Dextrain apportent une mesure objective des déficits et des solutions de rééducation visant à recouvrir une meilleure dextérité au quotidien. A l'hôpital ou dans les centres de soins mais également au domicile.

Plus d'informations sur www.dextrain.com



Poladerme

Plus du tiers de la population mondiale souffre de problèmes de peau plus ou moins sévères (acné, zona, psoriasis, eczéma, herpès, lupus, dermatite, mélanome, carcinome) et l'impact environnemental exacerbe ces problèmes.

Poladerme développe un dispositif combinant les fonctions d'un dermascope connecté à de la spectro-polarimétrie et de l'intelligence artificielle, pour analyser rapidement des lésions et les indices de qualité de la peau. Ces technologies de rupture exploitent des données d'imagerie de haute qualité dans un flux sécurisé et sur la base d'algorithmes de traitement innovants.

Plus d'informations sur www.poladerme.com



Loic Poirier, Président directeur général d'ARCHOS et MEDICAL DEVICES VENTURE déclare « Nous sommes très fiers d'avoir obtenu les BFTE pour Dextrain et Poladerme, c'est un moyen de financement complémentaires aux fonds propres de nos filiales et mais également le gage d'une reconnaissance de la qualité de leurs projets d'innovation de rupture».





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com

