Archos : croissance de 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre

(AOF) - Le groupe Archos réalise un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros sur le premier semestre 2024 contre 8,7 millions d'euros pour le premier semestre 2023, soit une croissance de 90%. Cette performance provient de l'intégration réussie de la société Elexo au sein du groupe Logic Instrument. La marge brute s'établit à 4,5 millions d'euros contre 2,4millions d'euros au premier semestre 2023. Le résultat d'exploitation s'établit à 400 000 euros contre une perte de de 400 000 euros au premier semestre 2023 confirmant le retour à la profitabilité opérationnelle du groupe.

Après éléments exceptionnels et avant intérêt minoritaire, le résultat net consolidé ressort à 600 000 euros pour le premier semestre 2024.

La société entend continuer à enrichir son portefeuille de produits autour des solutions mobiles destinées au segment Défense et conditions extrêmes mais aussi élargir sa base de clients grands comptes en recrutant des experts métiers.

La société étudie différents scénarii de réindustrialisation sur le territoire français comme la technologie Tempest pour la sécurité des solutions mobiles auprès de la défense.

Archos est à l'écoute des opportunités de croissance externe dans les métiers connexes à ses expertises qui pourraient l'amener potentiellement à dépasser 32 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et à atteindre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dès l'année 2025 et afficher un résultat d'exploitation record.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.