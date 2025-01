ARCHOS : Croissance de 58 % du chiffre d'affaires du groupe ARCHOS en 2024

Paris – 30 janvier 2025 – ARCHOS (FR0014007XT1 ALJXR) expert en solutions mobiles annonce un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 de 31,3 M€ soit une croissance de 58% par rapport à l'exercice 2023. Cette forte croissance provient essentiellement de l'intégration d'Elexo dans les comptes de la société.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe ARCHOS

En M € 2024 2023 Variation Var en % Groupe ARCHOS 31,3 19,8 +11,5 +58%

Les succès 2024

ARCHOS a lancé une nouvelle gamme de tablettes Android performantes qui permet à la marque de revenir dans des enseignes comme la FNAC mais aussi au Bénélux et affiche 4 % de croissance et une demande croissante pour 2025 La division Santé (Medical Devices Venture) est en croissance de 100 % avec un chiffre d'affaires de 1M€ contre 500K€ l'année précédente. 2025 sera une année importante car Dextrain a lancé un nouveau dispositif, Poladerme distribue sa solution aux dermatologues et la passerelle de santé de Domisanté est disponible pour le bien vieillir et les malades chroniques. Enfin, la division Défense et Industrie enregistre une croissance de 68% grâce au rachat d'Elexo auprès d'ATOS.

Perspectives et feuille de route

Le groupe ARCHOS a pivoté depuis deux ans avec succès dans des métiers à forte valeur ajoutée tout en gardant son ADN d'origine, à savoir commercialiser de nouvelles solutions technologiques accessibles et tournées vers les usages qu'ils soient pour les particuliers ou le monde professionnel.

Grâce aux contrats signés dans la défense et l'industrie, mais encore aux développements dans l'électronique grand public et à la montée en puissance de sa division Santé, le groupe confirme son ambition d'essayer de doubler son chiffre d'affaires en 2025 et de réaliser une marge nette en amélioration, confortés par :

Un contrat majeur de plusieurs millions d'euros dans le secteur de la Défense attendu en Allemagne Le lancement d'ARCHOS Anima au premier semestre 2025 L'acquisition d'ARTIC DISTRIBUTION, expert dans le secteur stratégique du maintien en condition opérationnelle des infrastructures souveraines, réalisée en début d'année 2025 avec une contribution attendue de l'ordre de 2M€ et un résultat d'exploitation supérieur à 10% pour un coût d'acquisition de 100k€. Une possible nouvelle acquisition en 2025

Les résultats 2024 du groupe ARCHOS seront publiés le 27 Mars 2025.

Loïc POIRIER – PDG

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT et Elexo. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui regroupe plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com