ARCHOS : Arkéa Assistance et le groupe ARCHOS : des solutions innovantes pour le maintien à domicile

Paris 29 octobre 2024 - ARCHOS à travers ses filiales Logic Instrument et Domisanté, renforce son partenariat avec Arkéa Assistance, société à mission, filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui conçoit et développe des services technologiques en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes.

Cette collaboration permet de déployer des solutions technologiques innovantes pour répondre au besoin crucial du suivi de la santé de la personne dans le cadre de son maintien à domicile.

Des stations de téléassistance conçues pour le maintien à domicile

Logic Instrument, en collaboration avec Arkéa Assistance, a conçu deux transmetteurs innovants de téléassistance qui améliorent la sécurité et le confort des personnes âgées ou dépendantes.

Une console dotée d'un écran 7 pouces offre une interface intuitive pour donner accès simplement aux différents services (téléassistance, téléconsultation médicale, réseau social de communication…), tandis que le NANO, sans écran, permet une intégration discrète dans l'environnement de l'utilisateur. Les deux stations se connectent à un bouton d'alerte portable, assurant une intervention rapide en cas d'urgence et la liaison 24h/24, 7J/7 à un plateau d'assistance, basé à Rennes.

Cette gamme de produits s'appuie sur le savoir-faire d'Arkéa Assistance garantissant un accompagnement de qualité pour les utilisateurs et leurs familles.

Domisanté : une plateforme de santé connectée pour les particuliers et les établissements de santé

Les besoins du maintien à domicile sont en train d'évoluer et il est de plus en plus important de proposer un suivi de santé depuis le domicile du patient en lien avec les professionnels de santé.

DOMISANTE, filiale du start-up studio d'ARCHOS propose une plateforme de santé connectée facilitant la surveillance à distance des patients qui pourra être intégrée à la centrale tactile d'Arkéa Assistance. DOMISANTE permet aux professionnels de santé de suivre l'évolution des constantes en temps réel, tout en améliorant la gestion des soins dans les établissements de santé.

« Cette collaboration avec Arkéa Assistance témoigne de notre engagement commun à transformer le paysage de la santé connectée. En unissant nos forces, nous sommes en mesure d'apporter des solutions concrètes qui améliorent la vie quotidienne des personnes dépendantes et de leurs familles. » déclare Loïc Poirier PDG d'ARCHOS.

ARCHOS et Arkéa Assistance : un partenariat fort au service de la santé pour soutenir le bien vieillir et la santé à domicile

En s'appuyant sur l'expertise d'ARCHOS et de ses filiales, Arkéa Assistance poursuit son objectif d'apporter les réponses nécessaires aux problématiques liées au maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes : la sécurité, le lien social et le suivi de la santé.. L'innovation est au cœur de cette collaboration, visant à proposer des solutions connectées simples d'utilisation, sécurisées et évolutives, au bénéfice des particuliers et des professionnels de santé.

Grâce à cette collaboration, Arkéa Assistance et ARCHOS répondent aux enjeux du vieillissement et du maintien à domicile.

« Ensemble, nous poursuivons la démarche d'innovation et de partenariat que nous avons initiée en 2016 pour proposer toujours plus de services de sécurité et de confort. Cette fois, nous nous positionnons sur la question du suivi de santé des personnes âgées et dépendantes, en favorisant le lien entre tous les acteurs du domicile qui interviennent pour leur permettre de rester chez elles. Nos solutions technologiques sont conçues pour établir un lien de confiance entre les utilisateurs et les professionnels de santé, ce qui est essentiel dans le domaine de l'assistance. » précise Yvon Le Bihan, Directeur Général d'Arkéa Assistance.

Contact

Bénédicte ERNOULT – Directrice Marketing : ernoult@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT et Elexo. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui regroupe plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com