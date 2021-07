ARCHOS : ARCHOS - Livre Photobox offert pour toute tablette ARCHOS achetée

Photobox France & ARCHOS annoncent une offre commune : un album photo Photobox personnalisable offert durant 1 an pour tout achat d'une tablette ARCHOS



Paris, le 21 juillet 2021 - Photobox France, branche hexagonale du leader européen groupe Photobox de l'impression des produits personnalisés, et ARCHOS, pionnier français dans l'électronique grand public, annoncent leur partenariat : pour tout achat d'une tablette ARCHOS, chaque acquéreur se voit offrir un livre photo Photobox à personnaliser, entre le 1er juillet 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022.



Cette collaboration permet d'associer les savoir-faire de deux pionniers du numérique grand public afin d'imprimer gratuitement les photos numériques de leurs clients à partir de leur tablette ARCHOS dans un album Photobox physique personnalisé à fort contenu émotionnel.

Anne-Sophie Liduena, Managing Director Photobox France : « Photobox France et ARCHOS offrant tous deux des produits de haute qualité à forte valeur d'innovation et simplicité d'usage, ce partenariat, sources de synergies évidentes, permettra aux bénéficiaires de cette offre de conserver et de partager de précieux souvenirs et les plus beaux clichés. Il s'inscrit parfaitement dans l'objectif de Photobox de rassembler à travers des moments partagés et d'inspirer à en créer de nouveaux ».

Loïc Poirier, Président Directeur Général, ARCHOS : « Nous sommes heureux d'accueillir Photobox France parmi nos partenaires. Il était facile de conserver et visualiser ses photos sur nos tablettes tactiles, il sera désormais tout aussi simple d'imprimer ses plus beaux clichés. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre objectif de simplifier l'expérience numérique et d'offrir un maximum de valeur à nos consommateurs. ».



Modalités : Cette offre inédite est valable en France du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022.

Le client ARCHOS ayant acheté une tablette se rend sur le site www.archos.com/extras/photobox pour obtenir son code promo unique et pour créer facilement son livre photo personnalisé gratuit (format A4, couverture rigide, 26 pages) depuis le site Photobox ou via l'application Photobox à partir de photos se trouvant sur son téléphone, ses réseaux sociaux ou des sites de stockage et de partage de photo.

Une fois le livre photo réalisé via l'assistant de création Photobox, il est imprimé dans une usine en France sur des matériaux premium via des machines de haute-qualité, vérifié à la main, emballé puis expédié chez le client.





A propos du groupe Photobox

Présent dans 20 pays, le groupe Photobox est le leader européen de l'impression de produits personnalisés sur Internet avec plus de 6 millions de membres actifs. Créé en 2000 et basé à Londres, le groupe détient les marques Photobox, n°1 en France, Hofmann, leader du livre photo en Espagne, et PosterXXL, leader allemand de l'impression grand format.

Avec plus de 470 références comme les livres photo, les tirages photo, les toiles et les magnets, le groupe se renouvelle continuellement en proposant plus de 20 innovations chaque année. Les produits sont fabriqués en Europe et au Royaume-Uni sur des matériaux premium via des machines de haute-qualité, vérifiés à la main, emballés puis expédiés chez le client.

Implanté en France depuis ses débuts, 40% des ventes du groupe Photobox y sont réalisées, avec plus de 2 millions de livres photos vendus par an dans le pays.

www.photobox.fr/





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479.

www.archos.com



Contacts presse Photobox France photobox-rp@vae-solis.com

Marie Maure 06 29 94 55 34 / Octave Sauzay 07 77 23 41 77

Contacts presse ARCHOS ernoult@archos.com

Bénédicte Ernoult

Frais d'envoi exclus de l'offre.

