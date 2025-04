ARCHOS : ARCHOS lance Yuko : La solution idéale pour le bien-être de vos animaux de compagnie

ARCHOS lance Yuko :

La solution idéale pour le bien-être de vos animaux de compagnie

Paris, le 2 avril 2025 – ARCHOS, leader dans l'innovation technologique, annonce le lancement d'ARCHOS Anima et de son application Yuko, une solution unique conçue pour améliorer la vie des animaux de compagnie.

« Nous avons combiné notre expertise dans les tablettes Android avec une vision innovante pour répondre aux besoins spécifiques des animaux de compagnie. Inspirés par Yuko, chienne qui partage le quotidien de l'équipe au bureau, nous avons développé une solution complète qui allie technologie et bien-être animal. Archos Anima est bien plus qu'un produit ; c'est la réponse concrète aux défis quotidiens des propriétaires d'animaux, offrant des outils simples, pratiques et intuitifs pour mieux prendre soin de leurs compagnons." souligne Loïc POIRIER PDG d'ARCHOS.

La technologie au service des animaux de compagnie

Yuko intègre les dernières avancées technologiques pour garantir le bien-être et la sécurité de vos animaux domestqiues. La solution intégre les élémenst suivants :

- Tablette Android : un grand écran 10.1'' HD véritable tableau de bord du quotidien de l'animal. C'est aussi une véritable tablette android puissante et fluide qui peut être utilisée par toute la famille

- Application Android Yuko : Pièce maîtresse de notre solution, l'application Yuko centralise tous les services nécessaires : téléconsultations, conseils personnalisés, gestion de l'assurance, alimentation, gardiennage et bien plus encore.

L'interface Yuko est conçue pour être simple et intuitive, permettant une gestion simplifiée du bien-être animal. Des options flexibles sont disponibles pour s'adapter à différents modes de vie et besoins, rendant Yuko accessible à tous les propriétaires d'animaux.

Cette application est également disponible sur votre smartphone Android ou Ios

Tracker d'Activité : Le tracker d'activité Yuko est un capteur discret et léger qui mesure en continu l'activité physique de votre compagnon. Il enregistre le nombre de pas effectués chaque jour, le temps total d'activité ainsi que la distance estimée parcourue. Grâce à ces données précises, vous pouvez mieux comprendre les habitudes de votre animal et adapter son rythme de vie pour préserver sa santé et son bien-être.

Caméra WiFi : Plus qu'un simple outil de surveillance, la caméra WiFi vous permet de veiller sur le bien-être de votre compagnon, même à distance, en pouvant lui parler, l'entendre et être prévenu de sa présence.

Des Partenaires Exclusifs

ARCHOS a sélectionné rigoureusement des partenaires de confiance pour offrir des produits innovants et français. Nos partenariats durables et éthiques garantissent un accès privilégié à des solutions de qualité pour vos animaux de compagnie.

Yuko propose donc des produits et services adaptés à tous les besoins de vos compagnons. Notre approche globale combine soins, prévention et suivi pour améliorer la qualité de vie de vos animaux au quotidien. Des solutions pratiques et efficaces, faciles à utiliser et accessibles à tous grâce aux offres exclusives proposées par nos partenaires :

Crocandiz : Crocandiz propose des friandises naturelles et artisanales pour chiens, fabriquées à partir d'ingrédients biologiques et locaux. Leur gamme comprend des croquettes, des glaces canines et des biscuits sans gluten ni céréales, conçus pour offrir des bienfaits gustatifs et nutritifs. L'entreprise s'engage également à réduire son empreinte environnementale en produisant en France via des circuits courts.

Dalma : Dalma est une assurance santé pour chiens et chats qui rembourse les frais vétérinaires en moins de 48 heures, sans franchise ni frais cachés. Elle offre une couverture complète, incluant les consultations, chirurgies, et soins préventifs, avec des conseils vétérinaires illimités via une application mobile. Dalma propose également des options personnalisables pour adapter la protection aux besoins spécifiques de chaque animal.

Mon Bibou : Mon Bibou est une plateforme communautaire dédiée au bien-être animal, offrant des services de garde gratuits et solidaires pour les animaux de compagnie. Elle met en relation les propriétaires d'animaux avec des bénévoles disposés à les accueillir pendant leurs absences. La plateforme propose également un référencement des professionnels du bien-être animal et des associations de protection animale, devenant ainsi un véritable "Google Maps" du bien-être animal.

Stan.bio : Stan.bio propose une alimentation bio et locale pour animaux de compagnie, fabriquée en France avec 95% d'ingrédients biologiques, dans le respect des besoins nutritionnels naturels des chiens et chats, tout en garantissant une démarche écoresponsable de l'atelier à la gamelle.

Televet : Televet est une plateforme de téléconseil vétérinaire qui permet aux propriétaires d'animaux de d'accéder à des vétérinaires en ligne ou qui se déplacent à domicile. Accessible offre des conseils 24/7, elle propose des conseils pour les situations d'urgence, la médecine préventive, et le suivi des maladies chroniques à domicile. Televet connecte les propriétaires avec des professionnels qualifiés pour assurer le bien-être de leurs animaux de compagnie à distance.

Truffe & Moustache : Truffe & Moustache propose des soins naturels et des compléments alimentaires pour chiens et chats, fabriqués en France. Leur mission est de promouvoir le bien-être animal avec des produits de qualité, respectueux de la nature et adaptés aux besoins spécifiques des animaux. La marque utilise des ingrédients naturels et offre une gamme complète de produits d'hygiène, de compléments alimentaires et de soins spécifiques.

Tous nos partenaires se sont engagés pour proposer aux utilisateurs de l'application Yuko des remises significatives jusqu'à 20% ou des tarifs avantageux sur leurs services d'assurance ou de téléconsultation.

Disponibilité et Prix

La solution Yuko sera disponible à la vente en précommande à partir du 2 avril 2025 sur le site officiel d'ARCHOS pour une livraison à partir de la fin avril et courant du trimestre chez nos partenaires distributeurs comme par exemple FNAC - Darty. Le prix de lancement est fixé à 149,99€TTC.

Plus d'information sur www.archos.com/yuko

Contact Presse : Bénédicte ERNOULT – Directrice Marketing – ernoult@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com