ARCHOS : ARCHOS dévoile sa nouvelle gamme de tablettes pour la rentrée

Paris – 6 juillet 2022 – ARCHOS propose pour la rentrée une gamme complète de tablettes avec des écran de 7'' à 14'', le choix de la connectivité, une capacité de stockage allant jusqu'à 128 Go.

Une gamme pour tous les usages du quotidien

La gamme de tablettes ARCHOS est conçue pour répondre à tous les usages à la maison ou en mobilité. Pour une meilleure fluidité d'utilisation, toutes les tablettes ont au minimum 2GB de mémoire vive et disposent de 16 Go à 128 Go de mémoire de stockage.

L'utilisateur pourra choisir entre une connectivité WiFi ou 4G pour plus de mobilité.

Enfin toutes les tablettes bénéficient de l'offre PhotoBox : un livre photo à personnaliser est offert pour tout achat d'une tablette.

L'objectif est de proposer une gamme au meilleur rapport qualité prix.

Des tablettes pour des usages spécifiques

Compatible 4G, adaptée aux environnements hostiles, taillée pour l'aventure ou plus simplement les aléas du quotidien, l'ARCHOS T101X comprend un écran IPS HD de 10,1 pouces, un processeur quatre cœurs, 2 Go de mémoire vive, 32 Go de capacité de stockage interne (extensibles par carte Micro SD), 2 caméras (5 MP à l'arrière et 2 MP à l'avant), un GPS, le tout dans une enveloppe robuste, animée par une batterie de 6 000 mAh.

L'ARCHOS 101 oxygen et son dock sont l'association d'une tablette haut de gamme à une station d'accueil, avec une charge rapide, des haut-parleurs puissants et un micro performant, cela en fait l'ensemble idéal pour réaliser des visio de qualité.

La tablette ARCHOS Oxygen 101S intègre un superbe écran, Full HD, IPS, de 10,1 pouces, idéal pour visionner des photos ou regarder des vidéos.



ARCHOS T140 XXL : un grand écran pour une immersion totale

Cette tablette d'un design ultra fin intègre un magnifique écran de 14'', un support intégré et 4 haut-parleurs en façade. C'est l'idéal pour s'asseoir en famille pour visionner des films, revoir les photos des vacances d'été, naviguer sur le web, sans limite grâce à une batterie longue durée de 10000mAh.

Elle bénéficie également de 4Go de RAM et d'une capacité de stockage interne de 64 Go.

Elle dispose du Wifi 5.0 et du BT 5.0, technologie sans fil de dernière génération pour une connectivité à la pointe.

Cette tablette sera disponible au 3 ème trimestre.





Contact :

Bénédicte ERNOULT – ernoult@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com

