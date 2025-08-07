ARCHOS : ARCHOS : CA en hausse de 28% et REX en hausse de 360%

Paris le 7 Aout 2025 – ARCHOS (code ISIN : FR001400KO61 ALJXR) annonce un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025 de 21M€ soit une croissance de 28 % par rapport au 1 er semestre 2024 et un résultat d'exploitation en hausse de 360%, soit un record à 8,4% du chiffre d'affaires.

Résultats Financiers consolidés du premier semestre 2025 :

Compte de résultat consolidé (en M€) non audité 30/06/2025 30/06/2024 Variation M€ Variation en % Chiffre d'affaires 21,0 16,5 4,6 28% Marge Brute (1) 5,5 4,5 1,0 23% Marge Brute en % du CA 26% 27% Charges d'exploitation (2) 3,6 4,1 -0,4 -10% Résultat d'exploitation 1,8 0,4 1,4 360% REX en % du CA 9% 2% Résultat Net 1,6 0,6 1,0 169% Résultat Net en % du CA 7% 4%

(1) Chiffre d'affaires – Achats consommés + Production stockée

(2) Incluant les autres produits d'exploitation et les amortissements et variations des provisions

La croissance soutenue du chiffre d'affaires s'explique pour moitié par l'entrée dans le périmètre du groupe ARCHOS d'Artic Distribution pour 0,5M€ (acquise début janvier 2025) et de Glacier Computer LLC pour 1,8M€ (acquise fin mars 2025), le solde résultant de la croissance organique.

La marge brute s'établit à 26% et progresse en valeur de 23% tandis que les charges d'exploitation restent contenues et baissent de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 1,8M€, en très forte progression, +360%, par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Bilan Consolidé (en M€) non audité 30/06/2025 31/12/2024 Actif Immobilisé 6,3 5,7 Stock 3,8 2,9 Clients et autres créances 16,1 5,6 Disponibilités 8,9 10,2 Total Actif 35,1 24,4 Capitaux propres et intérêts minoritaires 6,8 4,8 Autres dettes et provisions 5,9 3,8 Fournisseurs 14,3 7,7 Emprunts et dettes 8,1 8,0 Total Passif 35,1 24,4

En comparaison au 31/12/2024, les évolutions significatives à noter sont :

Un stock sous contrôle malgré une activité en forte croissance Un poste clients et un poste fournisseurs en forte augmentation du fait de fortes ventes en Juin 2025 Une position de trésorerie stable à 9M€ tandis que le groupe a remboursé 50% du prêt de l'acquisition d'Elexo Des capitaux propres et intérêts minoritaires en nette amélioration à 6,8M€ (+1,9M€ sur 6 mois)

Perspectives et feuille de route

L'acquisition d'O2i Ingénierie par ARCHOS au 1 er juillet 2025 représente une avancée stratégique majeure pour le groupe, renforçant sa position comme acteur de référence dans la transformation numérique. Grâce à l'expertise d'O2i dans l'hébergement sécurisé, la messagerie, la gestion de flottes Apple et la cybersécurité, ARCHOS étoffe son offre avec une palette technologique complète, agnostique et personnalisable, intégrant les environnements Android, Microsoft et Apple. Cette synergie permettra au groupe ARCHOS d'offrir des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée, en particulier pour les clients industriels et du secteur de la défense.

De plus dans le prolongement de sa stratégie de participer au renforcement de la souveraineté technologique, le groupe a signé en juillet 2025 un partenariat stratégique avec Eurotempest, acteur européen de référence dans les équipements certifiés TEMPEST. Cette technologie vise à protéger les équipements électroniques contre les fuites d'informations électromagnétiques, et est essentielle dans les environnements sensibles tels que la défense, le renseignement ou les infrastructures critiques.

Pour mettre en œuvre ce partenariat stratégique pour garantir la souveraineté dans la sécurisation des appareils électroniques, Elexo, filiale de Logic Instrument, ouvrira une usine de 2200 m² en Essonne au début du 2 ème trimestre 2026. Le projet bénéficie d'un soutien de l'État à hauteur d'1 million d'euros via la DGA / BPI-Definvest et ambitionne de répondre à un marché national estimé à plus de 50M€ par an.

Le groupe ARCHOS confirme son ambition d'accélérer encore plus sa croissance au second semestre et d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 60M€ et de délivrer une marge en nette amélioration.

Contact

Loïc POIRIER – PDG – poirier@archos.com

_________________________________________________________________

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com