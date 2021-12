ARCHOS : ARCHOS annonce un partenariat avec TrainMe : un coach sportif à domicile avec le Miroir d'ARCHOS.

Avec le Miroir d'ARCHOS, profitez d'un coach sportif à domicile

Paris – 2 décembre 2021 – ARCHOS annonce un partenariat avec TrainMe, start-up filiale de Décathlon, qui met en relation des professionnels du sport avec des particuliers, pour offrir, à tout utilisateur du Miroir d'ARCHOS, 50€ de réduction à la création d'un compte TrainMe sur la plateforme sportive.



Le MIROIR : un grand écran idéal pour une session de sport à domicile

Eteint, c'est un miroir au design sobre et élégant qui convient à tous les types d'intérieurs et toutes les pièces de la maison. Allumé, il prend tout son sens et révèle un écran 32'' haute définition avec une excellente densité de couleurs et un angle de vision extra large. Connecté en WiFi ou en ethernet et doté de haut-parleurs de qualité et d'une caméra haute définition, Le MIROIR permet de communiquer facilement avec son interlocuteur.

A la différence d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, le Miroir possède des dimensions bien mieux adaptées et plus agréables pour pratiquer sa séance de sport.



TrainMe et Le Miroir d'ARCHOS : une expérience unique à vivre grandeur nature

Grâce à l'application TrainMe pré-installée sur le Miroir, l'utilisateur pourra profiter d'une séance de sport en direct ou en replay avec un coach, sans avoir l'impression d'être séparé par un écran. Comme dans la vraie vie, il pourra visualiser ses propres mouvements pour s'assurer qu'ils sont bien exécutés et bénéficier d'un suivi personnalisé par le coach pour les corriger.



Offre TrainMe le Miroir

Tout utilisateur pourra bénéficier d'une réduction de 50€ lors de la création de son compte TrainMe. Il faudra renseigner un code fourni avec le Miroir valable 1 an à partir de la date d'inscription.



Disponibilité et Prix

Le MIROIR est commercialisé en France au prix de 999€TTC. Il est également disponible sur la boutique en ligne d'ARCHOS (Livraison offerte) : www.archos.com





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com



A propos de TrainMe

Depuis 2015, TrainMe, startup française co-fondée par Anatole Saby et Gatien Letartre, met en relation les professionnels sportifs (coach, professeur de yoga, pilates, etc.) et les particuliers qui souhaitent se maintenir en forme ou reprendre une activité physique régulière en bénéficiant d'un accompagnement. TrainMe propose aussi ses services aux entreprises qui souhaitent apporter une meilleure qualité de vie à leurs collaborateurs. TrainMe est aujourd'hui une filiale de Decathlon et travaille avec + de 1400 coachs certifiés un peu partout en France afin de pouvoir accompagner tous ceux qui ont des objectifs sportifs à atteindre. Son plus, privilégier le contact humain pour accompagner et offrir un service 100% adapté à aux besoins de chacun. TrainMe est une solution disponible en présentiel ou en Visio-Live pour s'adapter à toutes les disponibilités.

