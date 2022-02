ARCHOS : ARCHOS annonce que sa filiale Medical Devices Venture rejoint le cercle des entreprises mécènes de l'Opéra Royal de Versailles.

Igny, le 15 février 2022 – Medical Devices Venture, holding Med Tech du Groupe ARCHOS, annonce son adhésion au cercle des mécènes de l'Opéra Royal de Versailles.

L'Opéra Royal a connu un développement exceptionnel, depuis sa renaissance en septembre 2009. La vie musicale du Château de Versailles s'est enrichie de soirées éblouissantes de concerts, d'opéras et de ballets présentant les plus grands artistes et ensembles de la musique baroque. La saison de l'Opéra Royal est forte aujourd'hui d'une centaine de représentations par an, attirant quelques 70 000 spectateurs.

Le Cercle de l'Opéra Royal rassemble les entreprises qui soutiennent l'excellence de sa programmation artistique, source d'émerveillements et d'inspirations pour un public toujours plus large, plus nombreux et international.

Le soutien des entreprises est essentiel pour permettre à Château de Versailles Spectacles de produire sans aucune subvention publique une saison artistique à l'Opéra Royal et à la Chapelle Royale ainsi qu'une programmation de grands spectacles dans les plus beaux espaces du château et des jardins de Versailles. Ces spectacles d'envergure participent au rayonnement international du château de Versailles.

« Nous sommes fiers de rejoindre le cercle des mécènes de l'Opéra Royal de Versailles et ainsi de soutenir cette grande institution musicale à la programmation riche et ambitieuse. Nous serons ravis d'accueillir nos partenaires dans ce lieu d'exception pour des événements inoubliables » déclare Loïc Poirier, Président Directeur Général de Medical Devices Venture et d'ARCHOS

Laurent Brunner, Directeur de l'Opéra Royal et de Château de Versailles Spectacles salue le soutien de Medical Devices Venture : « La saison musicale du Château de Versailles ne reçoit aucune subvention public et le remarquable engagement des entreprises exprime une volonté forte de maintenir l'Opéra Royal au niveau d'exigence qui symbolise Versailles. Je remercie vivement Loïc Poirier de contribuer personnellement et à travers son entreprise au rayonnement de l'Opéra Royal, pour que la musique continue à vivre à Versailles . »



A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe.

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com



A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com

