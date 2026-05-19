ARCHOS : Agenda financier - Dates de publication du chiffre d'affaires et des résultats financiers du premier semestre 2026

Paris – 19 mai 2026 – ARCHOS informe que le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 du groupe ARCHOS sera publié le mercredi 8 juillet 2026 après bourse. Les résultats financiers du groupe ARCHOS du premier semestre 2026 seront publiés le vendredi 7 aout 2026 après bourse.

Contact

Loïc Poirier – Président Directeur Général – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400KO61. www.archos.com