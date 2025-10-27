ARCHOS : Agenda financier : dates de publication du chiffre d'affaires et des résultats financiers 2025

Paris – 27 octobre 2025 – ARCHOS (FR0014007XT1 ALJXR) informe que le chiffre d'affaires 2025 du groupe ARCHOS sera publié le jeudi 29 janvier 2026 après bourse. Les résultats financiers du Groupe ARCHOS pour l'année 2025 seront publiés le jeudi 26 mars 2026 après bourse.

Contact

Loïc POIRIER – PDG – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com