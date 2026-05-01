Archimed va privatiser Esperion Therapeutics dans le cadre d'une opération de 1,1 milliard de dollars

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La société d'investissement Archimed va privatiser Esperion Therapeutics ESPR.O pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, ont annoncé vendredi les deux sociétés, ce qui a fait bondir le cours de l'action du laboratoire pharmaceutique de plus de 55 % en début de séance.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Esperion, qui fabrique des médicaments hypocholestérolémiants, se verront proposer 3,16 dollars en espèces par action, ce qui représente une prime d'environ 58 % par rapport au dernier cours de clôture de la société.

Les actionnaires pourraient également recevoir des paiements conditionnels supplémentaires totalisant jusqu'à 100 millions de dollars si Esperion atteint certains objectifs de vente dans les années à venir, ont indiqué les sociétés.

Basée dans le Michigan, Esperion commercialise le Nexletol et le Nexlizet, qui contribuent à réduire le risque de maladies cardiaques en ciblant le LDL, ou “mauvais” cholestérol.

La société a également acquis en mars Corstasis Therapeutics, élargissant ainsi son portefeuille avec Enbumyst, un spray nasal approuvé en septembre 2025 qui aide à éliminer l'excès de liquide chez les adultes souffrant de troubles cardiaques, hépatiques ou rénaux.

Kristen Kluska, analyste chez Cantor, a déclaré que la valeur de la transaction semblait faible, compte tenu du chiffre d'affaires maximal estimé de la société aux États-Unis, qui s'élève à environ 1,5 milliard de dollars.

Cela pourrait s'expliquer par un certain scepticisme quant à la pénétration du marché, a ajouté Mme Kluska, soulignant que si le pic des ventes avoisinait les 500 millions de dollars, l'action aurait dû se situer autour de 3 dollars avant le rachat.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 403,1 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2025, dont 168,4 millions de dollars pour le seul quatrième trimestre.

Les paiements supplémentaires aux actionnaires comprennent jusqu'à 40 millions de dollars si les ventes de médicaments contre le cholestérol dépassent 350 millions de dollars en 2027, et jusqu'à 60 millions de dollars supplémentaires si le spray nasal atteint 160 millions de dollars de ventes d'ici 2030.

Le conseil d'administration d'Esperion a approuvé la transaction à l'unanimité et recommande aux actionnaires de voter en sa faveur.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.