Archer s'associe à des entités saoudiennes pour développer et tester des opérations de taxi aérien

Archer Aviation ACHR.N a déclaré mercredi avoir signé un accord avec The Helicopter Company et le promoteur de luxe Red Sea Global, tous deux détenus par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, pour développer, tester et potentiellement déployer des avions électriques dans le Royaume.

Les fabricants occidentaux de taxis aériens ont redoublé d'efforts pour s'étendre au-delà de leurs marchés nationaux, le Moyen-Orient apparaissant comme une cible clé grâce à la croissance rapide de son secteur touristique, à ses régulateurs favorables et à sa volonté d'investir rapidement dans les technologies de transport de nouvelle génération.

THC, Archer et Red Sea Global, un promoteur détenu à 100 % par le fonds souverain saoudien PIF, prévoient de mettre en place un environnement "bac à sable" structuré dans lequel l'avion eVTOL Midnight d'Archer pourra effectuer des vols d'essai dans des conditions réelles.

Ces essais permettraient d'évaluer les performances, la viabilité opérationnelle, l'alignement réglementaire et l'acceptation par les passagers, ainsi que l'état de préparation de l'écosystème au sens large.

Red Sea Global prendra la tête des essais en bac à sable, en utilisant l'avion d'Archer pour étudier comment il pourrait s'intégrer dans le futur réseau de transport du promoteur touristique.

L'accord fait suite à une série de partenariats internationaux pour Archer, y compris des accords en Corée du Sud et au Japon pour déployer son avion Midnight dans des programmes de mobilité aérienne urbaine.