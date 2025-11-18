Archer Aviation fournira un groupe motopropulseur électrique à Anduril, EDGE pour le drone Omen

Archer Aviation ACHR.N a déclaré lundi qu'elle **fournirait** son groupe motopropulseur électrique pour le véhicule aérien autonome Omen, développé conjointement par la société américaine de technologie de défense Anduril Industries et le groupe EDGE basé aux Émirats arabes unis.

Cet accord marque la première application par un tiers du groupe motopropulseur d'Archer, actuellement utilisé dans son avion électrique à décollage et atterrissage vertical Midnight (eVTOL), et constitue une nouvelle source de revenus pour l'entreprise.

Omen, un aéronef autonome de vol stationnaire à croisière, a reçu un engagement initial des Émirats arabes unis pour 50 unités.

Le groupe motopropulseur d'Archer, qui comprend un bloc-batterie et un système de moteur électrique exclusifs, est fabriqué dans les installations de la société aux États-Unis.

Les obstacles réglementaires ralentissant le déploiement des taxis aériens pour passagers, les entreprises du secteur explorent de plus en plus les applications de défense et de logistique afin de diversifier leurs débouchés commerciaux.

"Alors que la plupart des gens considèrent notre eVTOL Midnight comme un avion, nous considérons Midnight comme une plateforme qui accueille un large éventail de technologies aérospatiales nouvelles et passionnantes qui seront exploitées bien au-delà de notre propre avion", a déclaré Adam Goldstein, fondateur et directeur général d'Archer.

Il a ajouté que l'accord avec Anduril devrait être le premier d'une série de partenariats.

L'accord, révélé en marge du salon aéronautique de Dubaï, fait suite à une série de partenariats internationaux pour Archer, y compris des accords en Corée du Sud et au Japon pour déployer son avion Midnight dans des programmes de mobilité aérienne urbaine.