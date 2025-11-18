 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 323,91
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Archer Aviation fournira un groupe motopropulseur électrique à Anduril, EDGE pour le drone Omen
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 00:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shivansh Tiwary

Archer Aviation ACHR.N a déclaré lundi qu'elle **fournirait** son groupe motopropulseur électrique pour le véhicule aérien autonome Omen, développé conjointement par la société américaine de technologie de défense Anduril Industries et le groupe EDGE basé aux Émirats arabes unis.

Cet accord marque la première application par un tiers du groupe motopropulseur d'Archer, actuellement utilisé dans son avion électrique à décollage et atterrissage vertical Midnight (eVTOL), et constitue une nouvelle source de revenus pour l'entreprise.

Omen, un aéronef autonome de vol stationnaire à croisière, a reçu un engagement initial des Émirats arabes unis pour 50 unités.

Le groupe motopropulseur d'Archer, qui comprend un bloc-batterie et un système de moteur électrique exclusifs, est fabriqué dans les installations de la société aux États-Unis.

Les obstacles réglementaires ralentissant le déploiement des taxis aériens pour passagers, les entreprises du secteur explorent de plus en plus les applications de défense et de logistique afin de diversifier leurs débouchés commerciaux.

"Alors que la plupart des gens considèrent notre eVTOL Midnight comme un avion, nous considérons Midnight comme une plateforme qui accueille un large éventail de technologies aérospatiales nouvelles et passionnantes qui seront exploitées bien au-delà de notre propre avion", a déclaré Adam Goldstein, fondateur et directeur général d'Archer.

Il a ajouté que l'accord avec Anduril devrait être le premier d'une série de partenariats.

L'accord, révélé en marge du salon aéronautique de Dubaï, fait suite à une série de partenariats internationaux pour Archer, y compris des accords en Corée du Sud et au Japon pour déployer son avion Midnight dans des programmes de mobilité aérienne urbaine.

Valeurs associées

ARCHR AVIATION RG-A
7,425 USD NYSE -5,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conférence de presse de dirigeants, à la COP30, à Belem (Brésil), le 17 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    La COP30 passe en "mode nuit" pour sa dernière semaine
    information fournie par AFP 17.11.2025 23:26 

    Désormais dans sa deuxième et dernière semaine, la COP30 en Amazonie brésilienne est passée en "mode nuit" lundi, la présidence brésilienne espérant obtenir des accords rapidement malgré les divisions persistantes entre pays. "Nous proposons d'achever une partie ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney à Ottawa, au Canada, le 17 novembre 2025 ( AFP / Dave Chan )
    Au Canada, Carney joue la survie de son gouvernement sur son budget
    information fournie par AFP 17.11.2025 23:02 

    Le sort du gouvernement canadien tient à un fil avant le vote lundi par le Parlement sur le projet de budget déposé par le Premier ministre libéral Mark Carney, qui en cas d'échec devrait convoquer de nouvelles élections. Élu pour faire face à Donald Trump et ses ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:34 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'intelligence artificielle (IA), alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé ... Lire la suite

  • Le logo de la Bourse de New York le 30 ocotbre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:11 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'IA, alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé de 1,18%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank