Archer Aviation chute après que son rival Joby a intenté un procès à Archer
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions du fabricant d'avions électriques Archer Aviation ACHR.N chutent de près de 1,2 % à environ 6,8 $

** Le rival Joby Aviation JOBY.N a poursuivi mercredi Archer dans l'Etat de Californie pour avoir prétendument volé ses secrets commerciaux

** "Joby prétend que nous avons utilisé leurs secrets commerciaux pour conclure un "accord" avec un promoteur, mais la réalité est qu'Archer n'a pas conclu d'accord avec ce promoteur", a déclaré le directeur juridique et stratégique de la société, Eric Lentell

** Six des huit sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" et deux comme "conservée"; leur estimation médiane est de 13 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 30,3 % depuis le début de l'année

