Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: se lance dans la fabrication additive information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 12:29









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mercredi qu'il allait faire son entrée sur le marché de la fabrication additive en proposant des poudres métalliques qu'il commercialisera aux acteurs de l'aéronautique, de la défense, de l'automobile, des équipements médicaux ou de l'énergie.



Le sidérurgiste indique qu'il a démarré la construction d'un atomiseur à gaz à Aviles, près de Gijon (Espagne) qui disposera de technologies telles que le procédé de fusion laser de lit de poudre (LPBF) ou l'impression métallique en 3D.



Ce site, dont la production devrait démarrer en janvier 2024, pourra prendre en charge des lots de production allant de 200 kg à trois tonnes, avec une capacité annuelle affichée de 1.000 tonnes.



Le géant de l'acier explique que le marché de la fabrication additive a connu un boom au cours des dix dernières années et que ce dernier devrait continuer d'afficher une croissance 'à deux chiffres' dans les dix années à venir.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +2.52% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.42% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +2.73% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.59% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +2.46%