ArcelorMittal revoit à la baisse ses prévisions de consommation d'acier en Europe pour l'année 2023

La consommation d'acier en Europe aura baissé sur l'année 2023 par rapport à celle de 2022, en raison de la "faiblesse" du secteur de la construction, a indiqué jeudi le numéro deux mondial de l'acier ArcelorMittal, qui a revu en baisse ses prévisions de consommation annuelle pour le Vieux continent.

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

"Nous nous attendons à ce que la consommation en Europe soit au dessous de la fourchette basse de notre dernière prévision (qui était comprise entre -0,5% et +1,5%), en raison de la faible demande de produits longs due à la faiblesse de l'activité de la construction", indique le deuxième sidérurgiste mondial dans son communiqué de résultats pour le troisième trimestre.

En Chine, ArcelorMittal continue de prévoir une croissance de la consommation d'acier "comprise entre 1 et 2% en 2023 par rapport à 2022" et a relevé sa prévision pour l'Inde dont la consommation devrait se situer "au dessus de la fourchette de la précédente prévision (entre +6 et +8%)".

Le groupe a annoncé un recul de 6,4% de son bénéfice net au troisième trimestre et de 12,4% de son chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de 2022.

Il a été affecté notamment par la baisse des prix de l'acier et la baisse de la demande en Europe, selon le communiqué.

Sur un plan global, le sidérurgiste reste néanmoins "positif" sur les perspectives de demande à moyen et long terme.

Côté production, ArcelorMittal a augmenté sa production d'acier et de minerai de fer par rapport au 3e trimestre de l'an passé. Les expéditions d'acier sont passées à 13,7 millions de tonnes contre 13,6 millions l'an passé.

Sur le plan financier, le groupe a réalisé un bénéfice d'exploitation Ebitda meilleur que ce qu'attendaient les analystes, souligne Bloomberg selon lequel le marché est dans l'attente "d'explications et de clarifications" sur le processus de sortie du groupe du Kazakhstan, qui a été conclu "le 22 octobre".

ArcelorMittal "se concentre pour que la conclusion de cette transaction intervienne aussi rapidement que possible", se borne à indiquer le communiqué sans plus de détails.

Une explosion dans une mine au Kazakhstan le 28 octobre a provoqué la mort de 46 personnes, le cinquième accident mortel subi par le groupe au cours des deux dernières années dans ce pays, et le pire accident minier de l'histoire du Kazakhstan, dont le gouvernement a décidé de reprendre l'exploitation en direct des mines et de la sidérurgie.

ArcelorMittal, qui possède le site de Temirtau au Kazahstan depuis 1995, y a investi "plus de 5 milliards de dollars" depuis 20 ans pour en améliorer la maintenance et la sécurité, fait valoir le groupe dans son communiqué. Ce en équipant les mineurs de détecteurs de gaz et de systèmes de suivi personnel pour identifier leur présence dans le sous-sol ainsi qu'en investissant dans des matériels de forage permettant de mieux suivre et comprendre la géologie du sous-sol, précise-t-il.

Les actifs d'ArcelorMittal au Kazakhstan sont évalués à 1,8 milliard de dollars dans ses comptes.

Le titre ArcelorMittal était en baisse de 1,76% jeudi matin à la bourse de Paris à 20,94 euros, sur un marché stable (+0,02%).