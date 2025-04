ArcelorMittal : résultats en retrait au premier trimestre

(AOF) - ArcelorMittal a dévoilé des résultats en repli au titre du premier trimestre. Sur cette période, le groupe sidérurgique a enregistré un résultat net part du groupe de 805 millions de dollars contre un profit de 938 millions de dollars l’année dernière à la même époque. L’Ebitda est, lui, passé de 1,956 milliard de dollars à 1,58 milliard. Ce dernier est légèrement supérieur au consensus compilé par la société de 1,55 milliard de dollars. Dans le même temps, les revenus du groupe sidérurgique ont reculé d’un peu plus de 9% à 14,798 milliards d’euros.

S'exprimant à propos des perspectives, le directeur général, Aditya Mittal, a déclaré : " Pour ce qui est de l'avenir, il convient d'être prudent quant aux perspectives à court terme. L'incertitude accrue concernant les termes du commerce mondial nuit à la confiance des entreprises et risque de provoquer d'autres perturbations économiques si elle n'est pas rapidement résolue. "

=/ Points-clés /=

- Aciériste 1er mondial par la taille de son portefeuille, des mines de fer aux usines de transformation né de la fusion en 2007 du français Arcelor et de l’indien Mittal Steel ;

- Chiffre d’affaires de 62,4 Mds$ ;

- Contribution des 5 grandes activités à la rentabilité d’exploitation : 14% pour les mines, 25% pour les Etats-Unis, 24% pour le Brésil, éé % pour l’Europe et 11 % pour l‘Inde ;

- Ambition :

- reposant sur 4 forces : intégration de la chaîne de valeur, des mines et approvisionnements aux produits finaux, structure décentralisée, gestion active du portefeuille et solidité financière,

- visant l’élargissement du leadership mondial ;

- Capital contrôlé à hauteur de 33,8% par la famille Mittal, le fondateur Lakshmi Mittal présidant le conseil de 9 administrateurs et son fils Aditya Mittal assurant la direction générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- 4 grands objectifs : maintien de la compétitivité via la standardisation des process industriels, offre d’aciers de niche et de produits pour la transition énergétique, capitalisation sur les plateformes (Steligence, S-in Motion, Arthur, Dahiell…),

- réaction au marasme du marché européen : vers la fermeture probable de 2 sites européens et expansion rapide des positions en Inde avec un triplement des capacités visé pour 2030,

- diversification prudente dans les produits finis avec l’acquisition de sites européens d’Italpannelli,

- renforcement dans les mines de fer avec l’expansion des sites au Liberia,

- innovation appuyée sur 12 centres de R&D et un portefeuille de près de 800 familles de brevets :

- Stratégie environnementale de neutralité totale en Europe en 2050 :

- via 10 Mds€ d’investissements, le programme Xcarb d’offre d’acier vert, 2 Mds$Can investis sur les sites canadiens financées, décarbonation en cours sur les sites brésiliens

- ralentie en 2025 : arrêt de la décarbonation des usines d’acier françaises- en raison de la moindre rentabilité de l’acier décarboné dans un contexte hautement concurrentiel ;

- Croissance de l’actif de qualité en mines de fer -plus de 4 Mds de tonnes de réserves prouvées et probables ;

- Situation financière solide : ratio d’endettement de 18% sur 49 Mds$ de capitaux propres, dette nette de 5,1 Mds$, autofinancement opérationnel de 4,9 Mds$ et liquidités supérieures à 12 Mds$.

=/ Défis /=

- Réalisation des attentes à l’égard du marché de l’acier, caractérisé par une faible demande et une forte concurrence chinoise, dont il est attendu une reprise ede 2,5 % hors Chine en 2025 ;

- Différences de marge entre divisions, les mines et les activités sidérurgiques en Amérique du nord et au Brésil étant les plus rentables, loin devant les européennes ;

- Anticipations 2025 :

- hausse des investissements industriels entre 4,5 et 5 Mds$, essentiellement au Brésil et d’une

- contribution élevée au bénéfice d’exploitation des projets récents aux Etats-Unis, Brésil, Inde, Libéria, en Inde, ainsi que des acquisitions récentes, Vallourec et Italpanelli ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,55 $, après paiement de 2 acomptes en juin et décembre.