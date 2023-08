Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: remporte un prix des Altair Enlighten Awards information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir remporté le prestigieux prix 'Altair Enlighten' dans la catégorie Processus durable.



Ces Altair Enlighten Awards récompensent les efforts d'ArcelorMittal visant à décarboniser ses processus d'extraction et de fabrication de l'acier ainsi que son utilisation innovante des biocarburants.



Parmi les initiatives durables mises à l'honneur, ArcelorMittal évoque son aciérie de Gand (Belgique) qui a récemment achevé la construction d'une usine de démonstration à l'échelle industrielle convertissant les déchets de bois en bioénergie durable grâce à un processus, la 'torréfaction'.



Sur ce même site, un réacteur produira annuellement 40 000 tonnes de bio-charbon qui pourra être utilisé dans le haut fourneau en remplacement du charbon fossile.



ArcelorMittal évoque aussi le projet 'Steelanol' de 200millions d'euros visant à capturer les gaz résiduels riches en carbone du haut fourneau et à les convertir ensuite biologiquement en éthanol avancé.



' C'est un grand honneur d'être reconnu par les Altair Awards pour les efforts que nous entreprenons pour décarboner nos activités', a commenté Pinakin Chaubal, directeur de la technologie, ArcelorMittal.



Pour rappel, ArcelorMittal vise une réduction de 25 % de l'intensité carbone de l'acier qu'il produit d'ici 2030 et compte atteindre le zéro net d'ici 2050.





