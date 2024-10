Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: réduction des émissions de CO2 avec ABB information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - ABB et ArcelorMittal s'associent pour réduire l'impact environnemental des systèmes de distribution d'énergie.



ABB s'associe à ArcelorMittal pour introduire l'acier XCarb® fabriqué à partir de niveaux élevés d'acier recyclé et d'énergie 100 % renouvelable pour son système de distribution d'énergie Kabeldon. L'accord d'approvisionnement durable permet de réduire de 29 % l'empreinte carbone des principaux équipements d'électrification.



Grâce à l'utilisation de l'acier XCarb®, l'équipe à l'origine de Kabeldon a réduit l'empreinte carbone de la fabrication de 60 kg d'équivalent CO2.



'L'acier à faibles émissions de carbone est un élément important de la stratégie d'approvisionnement durable d'ABB et un objectif du portefeuille de la division Smart Power d'ABB au cours des deux prochaines années' a déclaré le groupe dans son communiqué.



' Nous partageons la passion d'ABB pour l'innovation qui permet de réduire les émissions de CO2e tout au long du cycle de vie des produits. Nos usines et nos équipes techniques ont travaillé en étroite collaboration avec les experts d'ABB tout au long du processus pour prouver que les solutions conçues avec nos matériaux à faibles émissions de carbone respectent la marque de fabrique d'ABB en matière de fiabilité et de performance ', a déclaré Laurent Plasman, CMO Industry, ArcelorMittal Europe - Flat Products.





