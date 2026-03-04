 Aller au contenu principal
Arcelormittal : rebondit sur les 50E, possible ébauche d'une 'E/T/E'
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 16:10

Arcelormittal rebondit vigoureusement sur les 50E (ex-plancher du 13 février, re-testé ce 3 mars) pourrait ainsi former la 2ème "épaule" d'une "E/T/E" de séquence 55,2/56,9E/55E... à 0,5% près (avec une MM20 qui gravite vers 54E.
En cas de rechute sous 49,9E ("ligne de cou"), le titre pourrait corriger jusque vers 45E (petit palier de soutien) puis 43E (report d'amplitude) et 41E (MM100).

