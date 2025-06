ArcelorMittal: rachat de 100% de l'aciérie Calvert aux USA information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mercredi soir avoir signé un accord en vue d'acquérir la participation de 50% de Nippon Steel dans leur aciérie commune de Calvert (Alabama), dont il détient déjà 50%.



Le sidérurgiste rappelle qu'il avait racheté le site en partenariat avec le groupe japonais auprès de ThyssenKrupp en 2014 pour un montant de 1,55 milliard de dollars.



L'usine, qui avait été inaugurée en 2010 et qui est aujourd'hui considérée comme l'une des aciéries les plus modernes d'Amérique du Nord, produit autour de 5,3 millions de tonnes métriques d'acier chaque année.



Elle s'est notamment spécialisée dans la fabrication de produits de revêtement, galvanisées, aluminisés et laminées à froid destinés à l'industrie l'automobile.



Cette nouvelle installation, qu'ArcelorMittal entend rapprocher de son usine texane HBI, doit lui permettre de fournir aux constructeurs automobiles américaines un acier à faible teneur en CO2 produit aux Etats-Unis.



Le site AM/NS Calvert a généré l'an dernier un résultat opérationnel de 614 millions de dollars, ce qui n'empêche pas ArcelorMittal d'anticiper une augmentation de 1,3 milliard de dollars de son endettement net après l'opération.



A la Bourse de Paris, l'action cédait 1,8% dans le sillage de ces annonces, contre un repli de 0,6% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Industrials.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 26,4000 EUR Euronext Amsterdam -1,75%