Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: premier trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a fait état jeudi d'un premier trimestre bien meilleur que prévu à la faveur d'une reprise des volumes et d'un raffermissement de ses prix de vente.



Le sidérurgiste a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) - l'indicateur le plus suivi par les investisseurs - de 1,96 milliard de dollars, en hausse de 34% par rapport au trimestre précédent.



Cette performance s'avère largement supérieure à la moyenne des prévisions du consensus fourni par le groupe elle-même, qui s'était établi à 1,81 milliard de dollars.



A 938 millions de dollars, le bénéfice net trimestriel dépasse lui aussi les estimations des analystes, qui ressortaient en moyenne à 733 millions de dollars.



Dans un communiqué, le géant de l'acier indique que son chiffre d'affaires a grimpé de presque 12% d'un trimestre sur l'autre, à 16,3 milliards de dollars, grâce à la fois à une hausse de son prix de vente moyen (+4.8%) et à une croissance de ses livraisons en volumes (+1,4%)



Son directeur général, Aditya Mittal, a déclaré s'attendre à une progression de 3% à 4% de la demande d'acier cette année, hors Chine, et jugé que son groupe était 'bien positionné pour profiter de cette amélioration'.



Seul bémol, la dette nette - un élément très suivi par le marché - s'est accrue à 4,78 milliards de dollars à la fin mars, contre 2,90 milliards à la fin 2023, sur fond de dépenses d'investissement accrus et de retours aux actionnaires renforcés.



A la Bourse de Paris, l'action ArcelorMittal gagnait 0,8% jeudi dans les premiers échanges suite à cette publication ressortie au-dessus des attentes.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +1.27% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +1.44% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +2.61% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -1.68% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +1.44%