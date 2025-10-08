ArcelorMittal, plus forte hausse du CAC 40 et du SBF 120 à la clôture du mercredi 8 octobre 2025-

(AOF) - ArcelorMittal (+ 6,55% à 35,30 euros)

Les valeurs sidérurgiques ont progressé après la présentation par la Commission européenne d'un plan visant à lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur en Europe. Bruxelles propose ainsi de doubler les droits de douane sur les importations dépassant les quotas : 50%, contre 25%. Elle prévoit par ailleurs une réduction de 47% du quota d'importation annuel qui passerait à 18,3 millions de tonnes. Ce plan introduirait aussi une clause visant à renforcer la traçabilité des marchés de l'acier afin d'empêcher tout contournement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Aciériste 1er mondial par la taille de son portefeuille, des mines de fer aux usines de transformation né de la fusion en 2007 du français Arcelor et de l’indien Mittal Steel ;

- Chiffre d’affaires de 62,4 Mds$ ;

- Contribution des 5 grandes activités à la rentabilité d’exploitation : 14% pour les mines, 25% pour les Etats-Unis, 24% pour le Brésil, 22% pour l’Europe et 11 % pour l‘Inde ;

- Ambition :

- reposant sur 4 forces : intégration de la chaîne de valeur, des mines et approvisionnements aux produits finaux, structure décentralisée, gestion active du portefeuille et solidité financière,

- visant l’élargissement du leadership mondial ;

- Capital contrôlé à hauteur de 33,8% par la famille Mittal, le fondateur Lakshmi Mittal présidant le conseil de 9 administrateurs et son fils Aditya Mittal assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- 4 grands objectifs : maintien de la compétitivité via la standardisation des process industriels, offre d’aciers de niche et de produits pour la transition énergétique, capitalisation sur les plateformes (Steligence, S-in Motion, Arthur, Dahiell…),

- réaction au marasme du marché européen : réductions de postes, fermeture de sites européens (7 en France), délocalisation en Inde avec triplement des capacités attendu en 2030,

- diversification prudente dans les produits finis avec l’achat de sites européens d’Italpannelli,

- innovation appuyée sur 12 centres de R&D et un portefeuille de près de 800 familles de brevets :

- Stratégie environnementale de neutralité totale en Europe en 2050 : objectif probablement à réviser :

- arrêt de la décarbonation des aciéristes français et allemands en raison de la moindre rentabilité de l’acier décarboné dans un contexte hautement concurrentiel,

- Croissance de l’actif de qualité en mines de fer -plus de 4 Mds de tonnes de réserves prouvées et probables et renforcement au Libéria où est visé un doublement des capacités ;

- Situation financière solide : ratio d’endettement de 18% sur 49 Mds$ de capitaux propres, dette nette de 5,1 Mds$, autofinancement opérationnel de 4,9 Mds$ et liquidités supérieures à 12 Mds$.

Défis

- Sensibilité aux tarifs douaniers américains portés à 25 % pour l’acier, les 14 % de chiffre d’affaires réalisé aux Etats-Unis provenant des sites au Canada, Brésil et Mexique ;

- Capacité à compenser ces coûts estimés à 100 M€ par les hausses de prix, l’aciériste d’Alabama Calvert, détenue à 100% depuis juin, constituant un avantage stratégique ;

- Différences de marge entre divisions, les mines et les activités sidérurgiques en Amérique du nord et au Brésil étant les plus rentables, loin devant les européennes ;

- Incertitudes sur le niveau futur des investissements (10 Mds€ initialement prévus dont 2,5 Mds€ pour les aciéristes allemands) dans la décarbonation de sites assorties d’offres d’acier vert ;

- Après un premier trimestre marqué par un recul de 5% du résultat d’exploitation, objectif d’une " nette amélioration " au second trimestre ;

- Anticipations 2025 :

- hausse des investissements industriels entre 4,5 et 5 Mds$, essentiellement au Brésil et d’une contribution élevée au bénéfice d’exploitation des projets récents aux Etats-Unis, Brésil, Inde, Libéria, en Inde, ainsi que des acquisitions récentes, Vallourec et Italpanelli ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,55 $, après paiement de 2 acomptes en juin et décembre.