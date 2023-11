Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal recule de près de 3% sur fond d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé de 28 à 26 euros, au lendemain de résultats trimestriels du sidérurgiste jugés 'en demi-teinte'.



'Alors que les perspectives 2024 restent peu engageantes en dehors des Etats-Unis et que notre visibilité sur les sujets Kazakhstan et surtout US Steel n'a pas vraiment progressé, nous jugeons plus pertinent de dégrader notre recommandation', explique l'analyste.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -3.19% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -2.81% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -2.77% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -1.14% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -2.42%