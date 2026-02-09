ArcelorMittal : Oddo BHF rehausse son objectif de cours
"Ces bons résultats traduisent en particulier un bon focus coûts qui continue de distinguer le groupe de ses comparables européens. La publication a aussi souligné la flexibilité du groupe qui a pu compenser l'activité de maintenance élevée en Europe par des livraisons de slabs de ses usines au Brésil", souligne en outre le broker.
En Europe, dans un contexte de demande encore mitigé, ArcelorMittal bénéficie du renforcement des barrières douanières avec la mise en oeuvre du CBAM le 1er janvier qui nourrit la hausse des prix avec un impact qu'Oddo BHF estime proche de 50 EUR/t. La mise en oeuvre du nouvel outil protectionniste le 1er juillet devrait entraîner une hausse supplémentaire des prix de 50 EUR et des volumes de 8% (étalée entre 2026 et 2027).
A la suite de cette publication, Oddo BHF a relevé ses prévisions d'Ebitda ajusté pour le groupe sidérurgique de 6% pour 2026 et de 9% pour 2027 "grâce à un scénario prix plus positif", ce qui le place 5% au-dessus du consensus Visible Alpha 2026 mais en ligne au-delà. Dans cet environnement plus favorable, le principal risque encouru lui semble l'inflation des coûts voire celle des capex avec des contraintes de décarbonation qui pourraient devenir plus exigeantes.
"La valorisation est sans contexte devenue plus exigeante avec un multiple de VE/EBITDA 2026 de 5,8x, supérieur de 25% à sa moyenne historique et légèrement au-dessus des autres acteurs européens. Le changement de paradigme sur l'acier en Amérique du Nord comme en Europe entraîne toutefois un rerating structurel. Il s'accomplit dans un contexte sain puisque la dette nette est inférieure à 1x EBITDA et les cash-flows élevés, sécurisant la trajectoire", relève Oddo BHF.
