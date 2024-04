Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: obtient 280 M$ de crédits d'impôts à Calvert information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait savoir que sa propriété exclusive, ArcelorMittal Calvert, prévoit de construire une usine de fabrication avancée à Calvert (Alabama, USA) qui pourrait fournir 150 000 tonnes de capacité de production nationale d'acier électrique à grains non orientés (NOES) chaque année.



Le Département américain de l'énergie (DOE) a défini l'acier électrique comme un matériau critique pour l'énergie dans le cadre de son évaluation des matériaux critiques de 2023.



Pour soutenir ce projet d'énergie propre, ArcelorMittal Calvert a reçu 280,5 millions de dollars de crédits d'impôt à l'investissement de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis dans le cadre du programme Qualifying Advanced Energy Project Credit (48C), conçu pour soutenir des chaînes d'approvisionnement nationales en énergie propre sûres et résilientes.







Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.12% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -1.04% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -1.08% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.54% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -1.16%