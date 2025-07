ArcelorMittal: le titre recule, Barclays plus défensif information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 12:22









(Zonebourse.com) - ArcelorMittal recule en Bourse mercredi matin suite à une dégradation de recommandation de Barclays, que la banque justifie par une approche plus prudente sur le secteur européen de l'acier.



Vers 12h00, l'action du sidérurgiste abandonne 2,3%, soit l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40, lui-même inchangé au même moment.



Dans une étude diffusée dans la matinée, Barclays indique avoir ramené son conseil sur le titre de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', estimant que la récente hausse de la valeur (+41% sur les 12 mois écoulés) reflète bien la solide génération de flux de trésorerie du groupe ainsi que le potentiel de moyen terme lié aux derniers investissements internes et à l'acquisition de Calvert.



L'établissement britannique rappelle qu'il avait relevé sa recommandation sur ArcelorMittal il y a un an, alors que le cours de Bourse évoluait à des niveaux bas et que les marges (ou 'spreads') entre le prix de vente de l'acier et le coût des matières premières étaient aussi peu élevées.



La situation a désormais changé, souligne Barclays, qui explique que la valorisation se base dorénavant sur des marges très élevées au sein du secteur, de l'ordre de 500 euros par tonne, un niveau qu'il ne pense pas impossible à tenir puisqu'il avait déjà été en 2022 après l'invasion de l'Ukraine, mais qu'il juge dépendant d'une forte reprise de la demande en Europe et d'une baisse des importations.



Son objectif de cours reste inchangé à 27 euros.





