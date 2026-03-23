ArcelorMittal lance la construction d'une nouvelle aciérie en Inde
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 16:06
L'usine de Rajayyapeta produira une gamme de produits sidérurgiques de haute qualité et à valeur ajoutée. Elle permettra à l'Inde d'étendre la capacité de production sidérurgique nationale.
L'usine va profiter d'un excellent emplacement côtier et d'une connexion facile à l'un des gisements de minerai de fer les plus riches d'Inde.
Les opérations de fabrication de l'acier de la nouvelle usine devraient commencer au premier trimestre 2029. L'investissement total est estimé à environ 7,5 à 8 milliards de dollars US.
L'Inde s'est fixé pour objectif d'atteindre 300 millions de tonnes de capacité d'acier brut d'ici 2030-2031. Le développement de nouvelles installations sidérurgiques jouera un rôle important dans la réalisation de cet objectif.
M. Aditya Mittal, président d'ArcelorMittal Nippon Steel India et DG d'ArcelorMittal, a déclaré : " Le sud de l'Inde est l'un des marchés à la croissance la plus rapide avec une logistique excellente, ce qui permettra à l'usine de desservir tous les clients de la région ainsi que plus largement dans toute l'Inde. L'achèvement de cette installation renforcera encore la position d'ArcelorMittal Nippon Steel India en tant que l'une des principales entreprises sidérurgiques du pays. "
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