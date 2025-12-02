ArcelorMittal investit €500 mlns pour une filière de production d'aciers électriques à Mardyck

ArcelorMittal MT.LU a annoncé mardi un investissement de 500 millions d'euros pour une nouvelle filière de production d'aciers électriques sur son site de Mardyck, près de Dunkerque.

"Cet investissement (...) est soutenu à hauteur de 25 millions d’euros par l’Etat français dans le cadre de France 2030", selon un communiqué du géant de la sidérurgie.

Les premières lignes de la filière entreront en exploitation d'ici la fin de l'année et deux autres seront ajoutées d'ici 2027, précise le communiqué.

