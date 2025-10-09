 Aller au contenu principal
ArcelorMittal inaugure sa ligne de production Helioroof
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 16:40

ArcelorMittal annonce l'inauguration de sa ligne de production Helioroof à Contrisson (France), un produit inédit combinant toiture en acier, isolation thermique et cellules solaires intégrées, pour une empreinte carbone réduite de 25% par rapport aux toitures isolées classiques.

Les modules Helioroof, prêts à poser et fabriqués sur mesure jusqu'à 12 mètres, atteignent une puissance record de 2,1 kWc par module. Fabriqués avec l'acier XCarb recyclé et produit à partir d'énergies renouvelables, ils pèsent deux fois moins qu'une toiture traditionnelle équipée de panneaux solaires, souligne ArcelorMittal.

Fruit de 5 ans de recherche et de 15 brevets, le projet a été développé avec le CRM Group (Belgique) et les équipes R&D d'ArcelorMittal Building Solutions.

Selon son PDG Jean-Christophe Kennel, Helioroof offre 'un produit unique, compétitif et durable', déjà déployé sur plusieurs chantiers en France et en Belgique.

La production commerciale a débuté, et des extensions du site de Contrisson sont envisagées selon la demande.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
34,3200 EUR Euronext Amsterdam -2,78%
