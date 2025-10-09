ArcelorMittal inaugure sa ligne de production Helioroof
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 16:40
Les modules Helioroof, prêts à poser et fabriqués sur mesure jusqu'à 12 mètres, atteignent une puissance record de 2,1 kWc par module. Fabriqués avec l'acier XCarb recyclé et produit à partir d'énergies renouvelables, ils pèsent deux fois moins qu'une toiture traditionnelle équipée de panneaux solaires, souligne ArcelorMittal.
Fruit de 5 ans de recherche et de 15 brevets, le projet a été développé avec le CRM Group (Belgique) et les équipes R&D d'ArcelorMittal Building Solutions.
Selon son PDG Jean-Christophe Kennel, Helioroof offre 'un produit unique, compétitif et durable', déjà déployé sur plusieurs chantiers en France et en Belgique.
La production commerciale a débuté, et des extensions du site de Contrisson sont envisagées selon la demande.
