ArcelorMittal grimpe en Bourse, l'Ebitda dépasse les attentes au T3

ArcelorMittal MT.LU monte en Bourse jeudi après avoir publié un Ebitda légèrement supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, à 1,51 milliard de dollars (1,29 milliard d'euros), et avoir déclaré rester optimiste pour 2026 malgré "des conditions de marché difficiles".

Les analystes tablaient sur un Ebitda à 1,46 milliard de dollars selon un consensus fourni par l'entreprise, tandis que les données LSEG donnaient 1,50 milliard.

Vers 08h30 GMT, le titre prend 4,89%, en tête du CAC 40

.FCHI qui perd 0,58% au même moment et de l'indice de référence néerlandais AEX .AEX .

L’Ebitda recule toutefois par rapport à 1,86 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025, principalement en raison de volumes d’expéditions d’acier saisonnièrement plus faibles en Europe, de la baisse des prix de l’acier au Brésil et de la diminution des volumes d’expéditions de minerai de fer dans le segment Mines, partiellement compensées par la consolidation d’ArcelorMittal Calvert.

"Bien que les conditions de marché demeurent difficiles et que les vents contraires liés aux droits de douane persistent, nous observons des signes de stabilisation et restons optimistes quant aux perspectives pour 2026, année durant laquelle nous devrions bénéficier de politiques industrielles plus favorables sur nos principaux marchés", a déclaré Aditya Mittal, PDG du groupe, dans un communiqué.

JP Morgan salue la performance d’ArcelorMittal, soulignant que le léger dépassement des attentes sur l’Ebitda et l’absence de révision à la baisse des prévisions pour le quatrième trimestre contrastent avec les autres sidérurgistes européens ayant déjà publié leurs résultats.

Le courtier souligne que les résultats ont été portés par l’Europe, avec un Ebitda supérieur de 34% à ses prévisions, et estime qu’un déblocage complet des 1,9 milliard de dollars de fonds de roulement au quatrième trimestre soutiendrait fortement les flux de trésorerie.

JP Morgan ajoute que la solidité des résultats pourrait bénéficier à Voestalpine VOES.VI , Thyssenkrupp TKAG.DE et Salzgitter SZGG.DE , tout en notant qu’ArcelorMittal n’a pas fourni de guidance détaillée pour le trimestre.

(Rédigé par Elena Smirnova et Javi West Larrañaga, édité par Augustin Turpin)