ArcelorMittal fait don d'acier pour le projet salle de bal Trump

Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre

ArcelorMittal a ‌annoncé jeudi avoir fait don d'acier pour ​un projet de salle de bal voulu par Donald Trump à la Maison blanche, un ​chantier controverséqui s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus ​large du président américain visant ⁠à remodeler le cœur monumental de ‌Washington.

Le géant de la sidérurgie, basé au Luxembourg, a livré à ce jour ​600 tonnes ‌pour le projet, dont le coût ⁠est estimé à 400 millions de dollars (341 millions d'euros), a précisé le directeur financier, ⁠Genuino Christino, ‌lors d'une conférence téléphonique avec des ⁠analystes.

"Nous avons l'habitude de (...) faire don d'acier ‌à des bâtiments et projets ⁠emblématiques à travers le monde qui mettent ⁠en valeur ‌sa résistance et sa flexibilité", a-t-il ajouté.

Lundi, les ​pairs républicains de ‌Donald Trump au Congrès américain ont fait pression en faveur ​de l'adoption d'une loi visant à financer, aux frais des contribuables, la ⁠nouvelle salle de bal, dont la construction avait été lancée après la démolition de l'aile est historique de la Maison Blanche.

(Javi West Larrañaga; version française Benoit Van Overstraeten, édité ​par Jean Terzian)