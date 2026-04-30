ArcelorMittal fait don d'acier pour le projet salle de bal Trump

ArcelorMittal MT.AS a annoncé jeudi avoir fait don d'acier pour un projet de salle de bal voulu par Donald Trump à la Maison blanche, un chantier controversé qui s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large du président américain visant à remodeler le cœur monumental de Washington.

Le géant de la sidérurgie, basé au Luxembourg, a livré à ce jour 600 tonnes pour le projet, dont le coût est estimé à 400 millions de dollars (341 millions d'euros), a précisé le directeur financier, Genuino Christino, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Nous avons l'habitude de (...) faire don d'acier à des bâtiments et projets emblématiques à travers le monde qui mettent en valeur sa résistance et sa flexibilité", a-t-il ajouté.

Lundi, les pairs républicains de Donald Trump au Congrès américain ont fait pression en faveur de l'adoption d'une loi visant à financer, aux frais des contribuables, la nouvelle salle de bal, dont la construction avait été lancée après la démolition de l'aile est historique de la Maison Blanche.

(Javi West Larrañaga; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean Terzian)