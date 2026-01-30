ArcelorMittal et le Libéria signent un nouvel accord à long terme pour le développement minier

ArcelorMittal SA MT.LU :
* LE GOUVERNEMENT DU LIBÉRIA ET ARCELORMITTAL SIGNENT UN NOUVEL ACCORD À LONG TERME POUR LE DÉVELOPPEMENT MINIER
* SIGNATURE D'UN AMENDEMENT À L'ACCORD DE DÉVELOPPEMENT MINIER (MDA) EXISTANT
* PROLONGEANT LA DURÉE DE L'ACCORD JUSQU'EN 2050, AVEC UN DROIT DE RENOUVELLEMENT POUR 25 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES
* NOUVEAU CONCENTRATEUR EST LA PIÈCE MAÎTRESSE DU PROJET D'EXPANSION DE 1,8 MILLIARD DE DOLLARS D'ARCELORMITTAL
* LE PROJET D'EXPANSION PERMETTRA D'AUGMENTER LES EXPÉDITIONS DE MINERAI DE FER À 20 MTPA EN 2026
* ARCELORMITTAL VERSERA $200 MLNS AU GOUVERNEMENT LIBÉRIEN POUR CERTAINS DROITS ACQUIS EN VERTU DE L'ACCORD
Pour plus de détails, cliquez sur MT.LU
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer