ArcelorMittal en vedette du CAC 40, UBS optimiste

Le géant sidérurgique ( 5,46% à 57,18 euros) brille en tête du CAC 40 à la faveur d'un relèvement de recommandation d'UBS qui est passé de neutre à achat, avec un objectif de cours rehaussé de 61 à 71 EUR, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 17%.

Pour UBS, "ArcelorMittal constitue la valeur la plus liquide et la mieux positionnée pour profiter de la hausse des prix de l'acier en Europe. Le titre est devenu particulièrement attractif après un repli de 17% au cours du dernier mois."

L'analyste souligne, par ailleurs, que le marché européen de l'acier laminé à chaud rebondira fortement d'ici six mois : "Alors que le cours actuel d'environ 750 EUR la tonne reflète la valeur réelle d'ArcelorMittal, une remontée des prix entre 805 et 820 EUR la tonne permettrait de générer un rendement de flux de trésorerie disponible très solide, compris entre 6 et 8%, en dépit d'importants investissements de croissance. Chaque hausse de 10 EUR par tonne sur l'acier européen ajoute environ 325 MUSD de résultat brut d'exploitation (EBITDA) supplémentaire et 250 MUSD de trésorerie nette."

Effet des tarifs douaniers et dynamique des importations

Cette dynamique tarifaire est d'autant plus protégée par l'environnement réglementaire en Europe. En effet, les taxes d'importation de 50% appliquées depuis juillet rendent les aciers importés hors quotas très onéreux (plus de 900 EUR la tonne). Cela permet aux producteurs locaux comme ArcelorMittal d'augmenter progressivement leurs prix autour de 805-820 EUR la tonne sans risquer de se faire doubler par les importations.

Mais la stratégie d'ArcelorMittal ne s'arrête pas aux frontières européennes pour assurer sa rentabilité. "Bien que l'abondance des exportations chinoises pèse sur les marchés hors Europe, les capacités de production d'ArcelorMittal en Inde et au Brésil compenseront cette pression. Le sidérurgiste mondial anticipe un bond de 88% de son Ebitda en Inde d'ici 2028 tandis que celui du Brésil devrait grimper de 23%", soulève UBS. En parallèle, la rentabilité de l'activité de minerai de fer devrait doubler d'ici 2029 sous l'effet de la croissance des volumes au Libéria et d'une normalisation des tarifs de transport maritime.

Tous ces facteurs opérationnels confirment la solidité financière d'ArcelorMittal au regard de la banque suisse : "Nous valorisons la société en combinant à parts égales une méthode d'actualisation des flux de trésorerie (DCF, avec un coût moyen pondéré du capital de 10%, contre 10,6% auparavant) et un multiple cible de 5,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. L'action se négocie sur un ratio valeur d'entreprise/EBITDA modeste de 5x pour 2027 et 4x pour 2028."

Surtout, le géant bancaire suisse anticipe un rendement de flux de trésorerie disponible (FCF yield) de 6%, 8% et 8% respectivement pour 2027, 2028 et 2029, malgré d'importantes dépenses d'investissement dans la croissance et la décarbonation, et sans aucun retour sous forme de dividendes en provenance de l'Inde. Cela devrait alimenter une hausse supplémentaire du cours à mesure que les prix de l'acier européen augmentent."

Pour UBS, "la capacité du producteur d'acier à générer d'importants flux de trésorerie disponibles ainsi qu'un apport de croissance organique estimé à 1,8 milliard de dollars d'ici 2029 justifient pleinement une revalorisation du titre à la hausse", à mesure que les prix de l'acier européen augmentent.

Perspectives positives de rentabilité pour 2e semestre

Cet enthousiasme du broker vient confirmer la bonne dynamique financière déjà observée chez ArcelorMittal. Fin juillet dernier, ArcelorMittal avait en effet publié des résultats globalement solides au 2e trimestre 2026. Sur cette période, son chiffre d'affaires a augmenté de 8,4% sur un an pour atteindre 16,8 MdsUSD, traduisant une dynamique commerciale bien orientée. L'EBITDA a progressé de 11% en rythme annuel et de 23% par rapport au 1er trimestre pour s'établir à 2,06 MdsUSD.

De plus, l'entreprise a généré 500 MUSD de flux de trésorerie disponible sous-jacent au 1er semestre 2026, après avoir investi 800 MUSD dans des projets de croissance stratégique et 2 MdsUSD dans le besoin en fonds de roulement. Compte tenu des perspectives positives de rentabilité pour le 2e semestre 2026, la bonne génération de trésorerie sur les six prochains mois devrait permettre de poursuivre le retour de capital aux actionnaires et de réduire la dette nette.

Par ailleurs, en marge de la publication de ces résultats en juillet dernier, la direction d'ArcelorMittal avait confirmé son ambition d'accroître son potentiel d'EBITDA annuel d'environ 1,8 MdUSD sur l'exercice 2026 en cours, grâce à ses projets de croissance organique et ses opérations de fusions-acquisitions finalisées. L'estimation des dépenses d'investissement (capex) pour 2026 demeure également inchangée, entre 4,5 et 5 MdsUSD, incluant 1,7 à 1,9 MdUSD de capex stratégiques.