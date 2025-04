ArcelorMittal: en berne avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 14:33









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal recule de 5% à Amsterdam sur fond de propos négatifs d'Oddo BHF, qui abaisse son objectif de cours de 28 à 26 euros tout en réitérant son opinion 'neutre' sur le titre du sidérurgiste, avec une réduction de ses attentes concentrée sur 2025.



'Malgré de solides atouts, le profil du groupe reste intrinsèquement lié à la conjoncture sur laquelle la visibilité demeure encore réduite', prévient l'analyste, qui juge en outre le positionnement haut de gamme de SSAB et Voestalpine plus protecteur dans le contexte actuel.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 21,6600 EUR Euronext Amsterdam -4,24%